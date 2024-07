Herrliches Sommerwetter in Maria de la Salut: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Brise (4.7.2024)

Wetteraussichten für Maria de la Salut: Ein sonniges Vergnügen

Freunde des sonnenverwöhnten Klimas dürfen sich freuen, denn Maria de la Salut präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner strahlenden Seite. Mit einer ungetrübten Sicht auf den blauen Himmel und einem angenehm leichten Windmantel, steht einer ausgedehnten Freizeitgestaltung an der frischen Luft nichts im Wege.

Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge voller Glanz

Der frühe Vogel fängt nicht nur den Wurm, sondern wird in Maria de la Salut auch mit zauberhaften Sonnenaufgängen belohnt. Bereits ab 4:25 Uhr zieht der Horizont sein morgendliches Farbspiel auf, das sich täglich bis zum Abendrot um 19:17 Uhr erstreckt.

Beständige Wetterlage verspricht konstante Temperaturen

Ob Sie die Hügel und Täler Mallorcas zu Fuß erkunden möchten oder der Ruf des Meeres Sie anzieht - das Wetter zeigt sich stabil. Mit Durchschnittstemperaturen um die 31 Grad Celsius gestaltet sich Ihr Aufenthalt angenehm warm, jedoch nicht erdrückend heiß dank der leichten Brise.

Den Temperaturhöhepunkt erreichen wir am 11.7.2024 mit grandiosen 35 Grad und einer verlockend niedrigen Luftfeuchtigkeit von 26 Prozent. Somit ist ausreichend Trinken und der gelegentliche Schattenplatz ausgesprochen ratsam.

Wetterbedingungen im Detail: Luft, Wind und Wolken

Die klar definierte Wetterlage zeichnet sich durch wenige bis keine Wolken aus. Gelegentliche, aber charmante Wolkenschleier am 5.7. und 6.7. bieten einen künstlerischen Kontrast im sonst so leuchtenden Himmelszelt. Der Wind hält sich mit 3 bis 6 km/h zurück, was für eine sanfte Meeresbrise am Strand von Maria de la Salut verantwortlich ist. Der Luftdruck bleibt gleichmäßig auf einem stabilen Wert um die 1015 hPa.

Unsere Wetterempfehlung für die Einwohner und Besucher von Maria de la Salut

Nutzen Sie diese ideale Zeit, um Maria de la Salut und seine Umgebung in vollen Zügen zu genießen. Ganz gleich, ob Sie sich für eine kulturelle Entdeckungsreise, einen entspannenden Tag am Meer oder aktiv-sportliche Unternehmungen entscheiden - das Wetter spielt mit und verspricht eine herrliche Woche unter der Mittelmeersonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:39:33. +++