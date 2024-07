Sant Joan Wettertrend: Sonnenreiche Aussichten und milde Brisen auf Mallorca (04.07.2024 bis 11.07.2024)

Prächtige Wetteraussichten für Sant Joan

Wenn Sie Ihren Tag in Sant JoanSant Joan auf Mallorca verbringen möchten, erwarten Sie in der ersten Juliwoche optimal sommerliche Bedingungen, die zum Verweilen unter dem klaren Himmel einladen. Mit Temperaturen, die sich im angenehmen Bereich bewegen und einem stetig wehenden Lüftchen, ist es die perfekte Zeit für Urlauber und Einheimische, die Schönheit Mallorcas zu genießen. Im Folgenden finden Sie eine präzise Prognose für die Wetterentwicklung in der ersten Juliwoche.

Klare Himmel und angenehme Temperaturen

Am Donnerstag, dem 04. Juli 2024, begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel und eine Maximale Temperatur von 26°C. Ein leichter Wind mit gerade einmal 6 km/h lässt die Fahnen sanft wehen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 42% und einem Luftdruck von 1015 hPa ist ein ganz und gar angenehmer Tag zu erwarten.

Zum Wochenende hin, steigen die Temperaturen kontinuierlich. Abwärtige Tendenzen im Frederic-Wettermodell deuten auf einen sonnigen Höhepunkt am Sonntag, dem 09. Juli, mit erfrischenden 32°C und einem herabgesetzten Feuchtigkeitswert von 29%. Hierbei steht uns ein durchgehend klarer Himmel bevor – ideal für jegliche Aktivitäten im Freien.

Erwarteter Niederschlag: Kurzer Regenschauer, dann wieder Sonne

Nach aktuellen Simulationen wird der Samstag, 06. Juli, von mäßigen Regenschauern begleitet. Die Temperaturen erreichen dabei immer noch sommerliche 27°C, während die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt. Der darauf folgende Sonntag zeigt sich dann wieder von einer trockeneren Seite mit leichten Regenereignissen und einer angenehmen Temperatur von 26°C.

Die Sommerhitze erreicht ihren Zenit

Der Ausblick auf die neue Woche verspricht eine kleine Hitzewelle, wobei das Quecksilber am Montag, den 10. Juli, sowie am Dienstag, den 11. Juli, jeweils bis auf 33°C klettert. Hierunter liegen die Klimawerte in einem komfortablen Bereich, und der Wind wird mit ca. 5-6 km/h für eine sanfte Abkühlung sorgen.

Wettervorhersagen als ständiger Begleiter

Für Unternehmungslustige und Sonnenanbeter in Sant Joan verspricht die kommende Woche somit hervorragendes Wetter. Die Prognosen suggerieren, man solle die Gelegenheit nutzen, um Mallorcas Küsten, Wälder und historische Orte in vollen Zügen zu genießen. Die milde Brise und die positiven Aussichten in Sachen Temperaturen werden jede Aktivität im Freien angenehm gestalten.

Ob Sie nun in dieser Woche in Sant Joan weilen oder aus der Ferne die Tage planen – mit diesen Informationen sind Sie stets auf der sicheren Seite und können sich auf sonnige Tage mit angenehmer Wärme und leichter Brise freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:45:02. +++