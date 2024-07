Das Wetter in Costitx: Sonnenschein und milde Brisen

Die Sonne regiert den Himmel über Costitx in der ersten Juliwoche des Jahres 2024. Mit einer 7-Tage-Wettervorhersage, die von klar bis leicht bewölkt reicht, können Einwohner und Besucher eine Reihe von Aktivitäten im Freien unter perfekten Bedingungen genießen.

Sonniger Donnerstag in Aussicht

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024, startet Costitx mit einem makellos klaren Himmel. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 32 Grad Celsius, perfekt für einen Tag am Strand oder eine malerische Wanderung. Geringe Windgeschwindigkeiten von 5 km/h wandeln die Hitze tagüber in eine angenehme Brise um.

Ein leicht bewölktes Wochenende steht bevor

Der Freitag zeigt sich bedeckt mit vereinzelten Wolken, die jedoch der Hitze http://educationstander.org/wp-content/Lighthouse.jpgs Raumes keinen Abbruch tun. Temperaturen zwischen 32 und 33 Grad Celsius verheißen durchgehend warme Verhältnisse, während sich am Himmel von Zeit zu Zeit malerische Wolkenformationen bilden.

Über das Wochenende lässt der gleichmäßige Wind mit nur leichter Geschwindigkeit die Fahnen leicht flattern und umspielt die Haut mit sanften Berührungen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag liegen die Spitzenwerte bei 29 bis 33 Grad Celsius.

Costitx begrüßt eine heiße neue Woche

Nicht nur das Wochenende verspricht in Costitx eine gute Zeit, auch der Beginn der neuen Woche hält die sommerliche Stimmung hoch. Am Montag erwartet man Temperaturen, die auf respektable 36 Grad klettern, gefolgt von 34 Grad am Dienstag. Das Städtchen schließt die Wetterwoche schließlich mit einem warmen Mittwoch, an dem es bis zu 37 Grad heiß werden kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:30:27. +++