Sommerliches Wetter in Ses Salines: Sonnenklarer Himmel und milde Brisen (4.7.2024)

Aussichten auf eine warme Woche: Das Wetter in Ses Salines

Sonnenschein und leicht bewölkter Himmel erwarten Sie in Ses Salines in der kommenden Woche. Die Wetterprognose verspricht angenehme Tage, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien oder entspannende Stunden am Strand. Machen Sie das beste aus diesen sommerlichen Tagen mit Temperaturen, die konstant bei etwa 26 bis 29 Grad Celsius liegen.

Das Wetter im Detail - Sonne, Wolken und milde Winde

Den Anfang machen strahlend blauer Himmel und warme 26 Grad am Donnerstag, den 4. Juli 2024, bei einem sanften Wind von 5 km/h. Die Humidität liegt bei 56%, und der Luftdruck bei 1016 hPa, was für ein äußerst angenehmes Wettergefühl sorgt. Der Tag beginnt schon sehr früh um 04:26 Uhr mit Sonnenaufgang und endet spät am Abend um 19:17 Uhr, was Ihnen lange, ausgedehnte Tageslichtphasen beschert.

Am Freitag sind einige wenige Wolken zu sehen, die aber kaum eine Einschränkung für Sonnenanbeter darstellen sollten. Die leicht erhöhte Windgeschwindigkeit von 7 km/h sorgt für eine sanfte Brise bei einer gleich bleibenden Temperatur von 26 Grad.

Über das Wochenende setzen sich die milden Temperaturen und das überwiegend heitere Wetter fort. Der Samstag spiegelt mit 27 Grad und vereinzelten Wolkenfeldern eine ideale Wetterlage für Aktivitäten im Freien wider. Eine leichte Steigerung des Windes auf 7 km/h bringt etwas Bewegung in die Bucht von Ses Salines.

Im Verlauf der neuen Woche bleibt der Himmel klar oder leicht bewölkt. Montag und Dienstag zeigen sich mit 28 Grad und aufgebrochenen Wolken, während der Mittwoch zum bisherigen Höhepunkt der Woche wird – 29 Grad und ein klarer Himmel lassen das Herz jedes Sonnenhungrigen höher schlagen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Ses Salines Sonnenanbeter und Freizeitaktivisten in der kommenden Woche voll auf ihre Kosten kommen werden. Die milde Brise und die harmonische Abwechslung von Sonne und ein paar Wolken sorgen für perfekte Bedingungen, um die Insel in ihrer sommerlichen Pracht zu genießen.

