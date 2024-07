Sonnige Aussichten und milde Brisen: Marratxí genießt sommerliches Wetter (4.7.2024)

Wettervorhersage für Marratxí: Sonnig und Warm mit leichter Abkühlung durch vereinzelte Regenschauer

Die Sonne strahlt über Marratxí, während Einheimische und Besucher gleichermaßen sich auf eine angenehme Woche voller Sonnenschein und wohltuender Temperaturen einstellen können. Der idyllische Ort auf Mallorca präsentiert sich in der ersten Juliwoche von seiner schönsten Seite.

Milder Wind und steigende Temperaturen prägen das Wetterbild in Marratxí

Vom 4. Juli bis zum 11. Juli 2024 erwartet die Region MarratxíMarratxí überwiegend klares Himmelszelt und eine milde Brise. Mit Ankunft der Morgendämmerung um 4:26 Uhr am Donnerstag, dem 4. Juli, werden schon frühuntags sommerliche 29°C gemessen. Ein wahrhaft perfekter Tag, um die wunderschönen Strände und malerischen Landschaften Mallorcas zu genießen, denn es bleibt trocken und der Wind weht sanft mit gerade einmal 4 km/h.

Doch das Wetter zeigt sich auch in den darauf folgenden Tagen von seiner besten Seite. Freitag, der 5. Juli, verwöhnt uns mit angenehmen 31°C unter teils bewölktem Himmel – ideal für ausgedehnte Spaziergänge oder eine Erkundungstour durch die lebendigen Märkte der Region. Am Samstag bleibt es bei gleichen Temperaturen, allerdings mit einem etwas frischeren Wind, was die Luft angenehm erfrischend macht.

Am Sonntag, dem 7. Juli, durchbrechen vereinzelte Wolken das Blau des Himmels und die Temperaturen fallen leicht auf 29°C, begleitet von einer leichten Brise – eine willkommene Abkühlung nach den heißen Tagen.

Ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein folgt schließlich am Donnerstag, dem 8. Juli, wenn leichter Regen einsetzt. Doch dies sollte niemandem die Laune verderben, denn die Temperaturen klettern auf sommerliche 33°C.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte: Konstant warm mit leichten Variationen

Die zweite Wochenhälfte bleibt durchgehend warm mit Temperaturen über 30°C. Am 9. und 10. Juli sorgen vereinzelte Wolken für ein angenehmes Klima, bevor der Himmel am 11. Juli wieder volle Klarheit erreicht und die Temperaturen auf 33°C ansteigen.

Die Abende kühlen jeweils sanft ab, lassen aber ausreichend Raum für laue Sommerabende unter freiem Sternenhimmel. Mit Sonnenuntergängen nach 19 Uhr bleibt genügend Zeit, den Tag in vollen Zügen auszukosten.

