Sonniges Wetter und milde Brisen in Campos: Die Wettervorschau vom 3. bis 10. Juli 2024 (4.7.2024)

Strahlender Sonnenschein über Campos: Ihr Wetterbericht

Die Sommerzeit in Campos auf Mallorca verspricht in den kommenden Tagen wahre Genussmomente unter der Sonne. Mit einem nahezu makellosen blauen Himmel und angenehm warmen Temperaturen lädt das idyllische Campos zu diversen Outdoor-Aktivitättivitäten ein. Lassen Sie uns einen genauen Blick auf das Wetter der nächsten Woche werfen.

Wetter-Highlights in Campos: Sonne satt und leichte Brisen

Am Mittwoch, den 3. Juli 2024, begrüßt uns ein klarer Himmel mit Höchsttemperaturen von circa 28°C. Ein leichter Wind weht mit 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 49%. Mit Sonnenaufgang um 9:24 Uhr und dem Sonnenuntergang um 20:14 Uhr können sich Bewohner und Besucher auf lange, sonnige Tage freuen.

Der folgende Tag, Donnerstag, der 4. Juli 2024, verspricht mit bis zu 30°C noch wärmer zu werden. Die Wetterbedingungen mit einem klaren Himmel bleiben ideal für all Ihre geplanten Sommeraktivittdäten.

Auch der Freitag, 5. Juli 2024, hält mit Temperaturen um die 28°C und einem schwachen Wind die perfekte Balance zwischen warmer Sommerhitze und einer erfrischenden Brise.

Das Wochenende – Perfekt für Freizeit und Entspannung

Für das Wochenende hält CamposCampos eine Fortsetzung des angenehmen Wetters bereit. Der Samstag, 6. Juli 2024, präsentiert sich mit wenigen Wolken am Himmel und Höchsttemperaturen von 30°C, während die Luftfeuchtigkeit weiter auf 35% fällt – ideal für längere Ausflüge oder einen Besuch am Strand.

Am Sonntag, 7. Juli 2024, bleibt es weiterhin warm mit strahlendem Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 30°C.

Die Aussichten für die neue Woche

Der Beginn der neuen Woche bringt eine leichte Änderung des Wetters mit sich. Am Montag, 8. Juli 2024, zeigen sich ein paar Wolken am Himmel, und das Thermometer erreicht angenehme 27°C. Am Dienstag, 9. Juli 2024, hält das Wetter bei 29°C weiterhin sommerliche Temperaturen für uns bereit.

Der Höhepunkt der Woche wird am Mittwoch, 10. Juli 2024 erwartet, an dem das Quecksilber auf beeindruckende 32°C klettern soll, und der Himmel klar bleibt. Der Wind frischt auf etwa 6 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf lockere 32%, was für eine angenehme Trockenheit in der Luft sorgt.

Ein abschließender Blick auf das Wetter

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Campos mit viel Sonnenschein und milden Brisen ausgesprochen einladend aussieht. Vergessen Sie nicht, die Sonnencreme einzupacken und genießen Sie die sommerlichen Tage in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:28:36. +++