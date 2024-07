Traumhaftes Sommerwetter in Muro: Sonnige Aussichten für die nächste Woche (4.7.2024)

Der Wetterbericht für Muro, Mallorca

Die Sommerzeit ist auf Mallorca in vollem Gange und beschert der Gemeinde Muro eine Serie strahlender Tage. Wir werfen einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage, die Einheimische wie Urlauber gleichermaßen erfreuen wird.

Sonniger Start in die neue Woche

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024, startet Muro mit einem klaren Himmel und angenehmen 25 Grad Celsius in den Tag. Ein leichter Wind mit 4 km/h trägt zur perfekten Sommerstimmung bei. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62% und der Luftdruck bei 1011 hPa. Sonnenanbeter können den Tag von Sonnenaufgang um 3:52 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:04 Uhr voll ausnutzen.

Herrliche Bedingungen für Aktivitäten im Freien

Freitag und Samstag, der 5. und 6. Juli, bleiben unverändert schön mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 25 bzw. 28 Grad Celsius. Die ideale Gelegenheit, um Mallorcas Natur zu erkunden oder in den Genuss eines Strandtages in Muro zu kommen. Auch am Samstag sind die Temperaturen gemütlich und die Luftfeuchtigkeit mit 47% besonders angenehm.

Leichter Wandel am Sonntag

Am 7. Juli bringt leichter Regen eine kleine Abkühlung, doch mit 25 Grad Celsius bleibt es weiterhin sommerlich. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 72%, während der Wind sich mild mit 3 km/h zeigt. Der Regen kann eine willkommene Erfrischung sein und den Tag vielseitig gestalten.

Sonne satt in der zweiten Wochenhälfte

Die zweite Hälfte der Woche läutet eine Rückkehr zum klaren Himmel ein, wobei die Temperaturen kontinuierlich ansteigen. Von Montag bis Mittwoch erleben wir in Muro Temperaturen von 28 bis 31 Grad Celsius, mit dem Höhepunkt am Mittwoch bei herrlichen 31 Grad. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten unter 50% niedrig und die moderate Brise macht das Wetter ideal für jegliche Urlaubsaktivitäten.

Wetterprognose für Muro im Überblick

Insgesamt zeigen sich aussichtsreiche Bedingungen für traumhafte Sommertage in Muro auf Mallorca. Mit dem klaren Himmel und den warmen Temperaturen ist die perfekte Zeit für Outdoor-Aktivitäten gekommen. Genießen Sie die besten Seiten der Insel und lassen Sie sich vom großartigen Wetter verwöhnen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:41:15. +++