Wetter Binissalem: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen in der ersten Juliwoche 2024 (4.7.2024)

Wetterbericht für Binissalem – Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Die Insel Mallorca begrüßt die Bewohner und Besucher von Binissalem mit nahezu perfektem Sommernwetter. Die kommende Woche verspricht überwiegend sonnige Tage mit gelegentlichen Wolken und idealen Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten.

Donnerstag, 4. Juli 2024: Ein klarer Start in den Juli

Ein wolkenloser Himmel und eine Tageshöchsttemperatur von 31°C lassen keinen Zweifel: Der Sommer in Binissalem erreicht gerade seinen Höhepunkt. Mit einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 3 km/h und einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von 23% erwartet Sie ein angenehm trockenes Klima.

Freitag, 5. Juli 2024: Sonne mit vereinzelten Wolken

Am Freitag wird die Sonne von vereinzelten Wolken begleitet, doch dies beeinträchtigt keineswegs das sommerlich warme Wettergefühl. Die Temperatur steigt leicht auf 33°C an. Mit einer ähnlich schwachen Windbewegung und minimal höherer Luftfeuchtigkeit bleibt das Wetter angenehm und ideal für Ausflüge in die Natur.

Samstag, 6. Juli 2024: Ein Hauch von Wolken am Himmel

Die Wolken nehmen etwas zu, aber das barometrische Hoch sorgt weiterhin für warme 33°C. Der Wind bleibt unauffällig bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt unmerklich auf 29%, ein nahezu perfekter Tag, um die zahlreichen Weingüter der Region zu erkunden.

Sonntag, 7. Juli 2024: Eine kleine Abkühlung im Schatten der Wolken

Der Sonntag überrascht mit einer Abkühlung auf 29°C und entsprechend dichteren Wolken. Doch keine Sorge, es bleibt trocken! Ein leichter Windzug von 4 km/h kümmert sich um die Frische, die nach einer heißen Woche sicher willkommen ist.

Montag, 8. Juli 2024: Sommerregen frischt den Tag auf

Zu Beginn der neuen Woche kündigt sich mit leichtem Regen eine kleine Erfrischung bei 34°C an. Die Natur wird den kurzen Schnaufer nutzen, und die Weinreben von Binissalem schätzen jeden Tropfen Wasser.

Dienstag, 9. Juli 2024: Ein weitere Tag mit gebrochenen Wolken

Der Dienstag zeigt sich erneut von seiner sommerlichen Seite. Bei Maximalwerten klettern die Temperaturen auf 35°C und garantieren damit weiterhin echtes Strandfeeling. Diese kleinen, weißen Punkte am Himmel sollen Sie nicht beunruhigen - sie sorgen nur für ein angenehmes Lichtspiel.

Mittwoch, 10. Juli 2024: Sonne und Wolken im Einklang

Ein erfreuliches Wiedersehen mit der Sonne, welche zusammen mit ein paar Wolken für ideale 34°C sorgt. Der Wind hält sich dezent zurück, sodass es kaum was zu bemängeln gibt an diesem Tag.

Donnerstag, 11. Juli 2024: Die Sonne behauptet ihren Platz

Zum Ausklang des Wetterberichts strahlt der Himmel wieder in voller Pracht. Mit 36°C erreichen wir den Höhepunkt der Woche, und die Sonne scheint unaufhaltsam auf die pittoresken Straßen und Plätze Binissalems.

Die vor uns liegende Woche reflektiert die Magie des mallorquinischen Sommers, der wiederholt seine außergewöhnliche Schönheit und Güte unter Beweis stellt. Planen Sie Ihren Besuch im Freien, genießen Sie die langen Tage und lauen Nächte - Binissalem und ganz Mallorca heißen Sie herzlich willkommen in einer Zeit, die geradezu einlädt, die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben.

