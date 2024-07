Wetter in Artà (04.07.2024 bis 11.07.2024): Sonnig mit leichten Regenschauern - der 7-Tage-Trend auf Mallorca

Sonnige Aussichten und milde Brisen: Das Wetter in Artà für die kommende Woche

Die malerische Gemeinde Artà auf Mallorca wird die Herzen von Sonnenanbetern und Naturfreunden in der kommenden Woche höherschlagen lassen. Der 7-Tage-Wettertrend verspricht überwiegend klaren Himmel und angenehm warme Tage, mit einer leichten Unterbrechung durch Regenschauer zur Wochenmitte.

Artà begrüßt den Juli mit Sommerwärme und Sonnenschein

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024, erwartet die Einwohner und Besucher von Artà ein Tag unter einem klaren Himmel. Mit Temperaturen um die 24°C und einer sanften Brise von 8 km/h wird dieser Tag ein perfekter Anlass, um die vielfältigen Landschaften der Region zu erkunden. Eine Luftfeuchtigkeit von 66% und ein angenehmer Luftdruck von 1016 hPa lassen keine Wünsche offen.

Leichte Wolken und ein lauer Sommerabend

Der Freitag hält die sommerliche Stimmung aufrecht und wird von vereinzelten Wolken begleitet, die den Himmel zieren. Diese sorgen für eine kleine Erfrischung bei maximal 25°C. Besonders zum Abend hin können Einwohner und Gäste die abgedämpfte Sommersonne bei einer angenehmen Brise genießen, während die Luftfeuchtigkeit sich bei 61% einpendelt.

Verstreute Wolken, aber weiterhin mild

Das Wochenende startet am Samstag mit ähnlichen Bedingungen wie der Vortag. Die Sonne versteckt sich zeitweise hinter Wolken, und bei 24°C lässt es sich herrlich durch die malerischen Straßen von Artà schlendern. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht ab und hält sich bei 6 km/h. Abendliche Spaziergänge können ohne große Vorbereitungen genossen werden, da der Sonnenuntergang erst gegen 19:17 Uhr eintritt.

Eine kurze Dusche erfrischt Artà

Am Sonntag sollte man dann doch den Regenschirm nicht vergessen, denn leichter Regen kündigt sich an, jedoch bleibt es mit 23°C weiterhin warm. Die leichte Abkühlung durch den Regen wird von einer gleichbleibenden sanften Brise unterstützt, sodass der Tag alles andere als unwirtlich wird. Es könnte der perfekte Tag sein, um eines der vielen Museen oder Kunstgalerien in Artà zu besuchen.

Zurück zur klaren Sicht und Sonnenstrahlen

Der Montag entschädigt dann für den kurzen Regenschauer mit einem strahlend blauen Himmel und Temperaturen, die schon fast an heiße Sommertage erinnern. Mit 25°C strahlt die Sonne den ganzen Tag über, während sich die Luftfeuchtigkeit bei erträglich bleibenden 61% stabilisiert. Genießen Sie die warmen Sonnenstrahlen in einem der vielen Cafés oder bei einer Wanderung im nahegelegenen Naturpark.

Ausgeglichenes Wetter zum Wochenende hin

Die folgenden Tage, Dienstag bis Donnerstag, präsentieren sich mit 26°C von ihrer besten Seite. Der Himmel zeigt sich von vereinzelten Wolken durchsetzt, doch die Sonne hat definitiv das Sagen. Die Windverhältnisse sind wohlwollend und ideal, um beispielsweise Wassersportaktivitäten an den Stränden von Artà ins Auge zu fassen. Der abendliche Sonnenuntergang rückt während dieser Tage marginal nach vorn – ein Sinnbild dafür, dass die heißen Sommertage noch in voller Pracht sind.

Sonnigen Gruß von Mallorca

Mit diesen vorhergesagten Wetterbedingungen befindet sich Artà in einer Phase beständigen und einladenden Sommerwetters. Die Kombination aus Sonnenschein und milder Brise lädt sowohl Einheimische als auch Besucher ein, das vielfältige Freizeit- und Naturangebot Mallorcas vollständig auszukosten. Ein kurzer Regenschauer unterbricht die Wärme lediglich symbolisch und erfrischt die Atmosphäre. Genießen Sie eine Woche voller sonniger Aussichten in Artà!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:24:00. +++