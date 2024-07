Wetter in Sineu (Mallorca): Hochsommerliche Hitze und Sonnenschein vom 04.07. bis 11.07.2024

Die heitere Wetterprognose für Sineu im Juli 2024

Der Sommer in Sineu zeigt sich von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen prägen das Wetter auf Mallorca. Wer in den kommenden Tagen einen Besuch in Sineu plant oder das Glück hat, hier zu verweilen, darf sich über ideales Ferienwetter freuen.

Das aktuelle Wetter in Sineu: Sonnenanbetern wird warm ums Herz

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024, strahlt der Himmel über Sineu. Der Tag begrüßt uns mit einem klaren blauen Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 31°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h verspricht eine angenehme Abkühlung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 28%. Sonnenauf- und Sonnenuntergang malen spektakuläre Farben an den Himmel – der Start um 4:25 Uhr und das Ende um 19:18 Uhr bieten atemberaubende Naturschauspiele.

Vorschau auf die kommenden Tage: Stetes Sommerwetter

Die Tage Freitag, 5. Juli, und Samstag, 6. Juli, versprechen weiterhin Höchsttemperaturen von jeweils 31°C. Wolken ziehen zwar vereinzelt über den Himmel, doch sie trüben das sommerliche Wohlbefinden kaum. Die Windgeschwindigkeiten und Luftfeuchtigkeitswerte bleiben weiterhin moderat, während die Luftdruckverhältnisse stabil sind.

Ein leichter Temperaturrückgang ist für Sonntag, 7. Juli, vorhergesagt, mit angenehmen 28°C und einem ähnlich milden Wind. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 47% deutet auf eine willkommene Frische hin, die Freunde des Insellebens zu schätzen wissen.

Die heiße Phase: Rekordtemperaturen in Aussicht

Mit Beginn der neuen Woche steigen die Quecksilber-Säulen in Sineu weiter. Der Montag, 8. Juli, präsentiert sich mit vereinzelten Wolken, doch die maximale Temperatur von 31°C verspricht einen weiterhin heißen Start in die Woche. Die darauf folgenden Tage, Dienstag, 9. Juli, und Mittwoch, 10. Juli, setzen noch einen drauf: Mit Temperaturen von bis zu 35°C bzw. 34°C und klarer Fernsicht durch niedrige Luftfeuchtigkeitswerte wird das Wetter zum perfekten Begleiter für jegliche Sommeraktivitäten.

Der krönende Abschluss der Wetterwoche in Sineu ist der Donnerstag, 11. Juli, an dem mit einem strahlenden Himmel und einer Höchsttemperatur von 36°C ein weiterer Hitzerekord zu erwarten ist. Das Wetter zeigt sich von seiner heißesten Seite, ideal um Mallorcas vielfältiges Freizeitangebot voll auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:50:12. +++