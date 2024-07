Wetter Santanyí (04.07.24 bis 11.07.24): Sonnenschein und milde Brisen

Wetterübersicht für Santanyí: Sonne, leichte Wolken und angenehme Brisen

Eine herrliche Sommerwoche erwartet die Besucher und Einwohner von Santanyí auf Mallorca. Mit durchgehend hohen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel lädt das Wetter zum Genießen ein. Erfahren Sie mehr über die tägliche Wetterentwicklung im beliebten Urlaubsziel.

Sonniges Wetter dominiert Schauplatz in Santanyí

Donnerstag, 04.07.24: Der Donnerstag begrüßt Santanyí mit einem klaren Himmel und erwarteten 26°C. Eine milde Brise sorgt mit einer Windstärke von 5 km/h für leichtes Sahnewetter. Sonnenaufgang ist um 4:25 Uhr und Sonnenuntergang um 19:17 Uhr.

Freitag, 05.07.24: Mit wenigen Wolken am Himmel können die Mallorquiner und ihre Gäste einen fast makellosen Tag genießen. Temperaturen bleiben bei durchschnittlich 26°C, während ein leichter Wind mit 7 km/h für angenehme Frische sorgt.

Anhaltend schönes Wetter mit leichten Variationen

Von Samstag bis Sonntag ist das Wetter weiterhin mit kleinen Wolken gesprenkelt, die gelegentlich für Schattenspiele sorgen, jedoch die 26°C warmen Tage nicht trüben. Windgeschwindigkeiten pendeln sich im gemütlichen Bereich ein.

Wetterhöhepunkte: Heiße Tage zum Wochenbeginn

Zum Start in die neue Woche begeistert Santanyí mit 28°C am Montag und 29°C an den darauffolgenden Tagen. Die Wolken verziehen sich zunehmend, und ein klarer Himmel wird erwartet.

Wettervorhersage für Santanyí: 7-tägiger Trend

Von Donnerstag bis Mittwoch überzeugt die Urlaubsregion mit sonnigen Tagen, leichten Wolken und schwachem bis mittlerem Wind. Die Abende verabschieden sich in angenehmer Manier mit Sonnenuntergängen gegen 19:15 Uhr. Urlauber können sich auf optimale Bedingungen für vielfältige Freizeitaktivitäten und entspannte Stunden am Strand von Santanyí freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:47:58. +++