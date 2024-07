Wetteraussichten für Pollença (04.07.2024 bis 11.07.2024): Sonnige Tage und leichte Brisen – Der Sommer zeigt sich von seiner schönen Seite

Pollença begrüßt den Sommer mit strahlendem Sonnenschein

Die nächsten sieben Tage stehen ganz im Zeichen echten Sommerwetters in Pollença. Touristen sowie Einheimische können sich auf eine Periode mit viel Sonnenschein und angenehmen Brisen einstellen, ideal für Outdoor-Aktivitäten und lange Abende am Strand.

Wetterprognose für die Woche vom 04.07.2024 bis 11.07.2024

Zum Start der Einschätzung der Wetterlage werfen wir einen Blick auf den 04. Juli 2024. An diesem Donnerstag erwartet uns ein klarer Himmel mit Temperaturen, die angenehme 27°C erreichen, begleitet von leichten Winden um die 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf erträgliche 53%, was zusammen mit einem Luftdruck von 1015 hPa für ein angenehmes Klima sorgt.

Der darauffolgende Freitag zeigt sich leicht bewölkt, was den Enthusiasmus für sonnige Aktivitäten jedoch nicht trüben sollte. Mit höchstwahrscheinlich 28°C und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit nahe 52% verspricht dieser Tag ebenfalls ideales Wetter für Badeausflüge und Spaziergänge entlang der malerischen Küstenpfade Pollenças.

Am Samstag bleibt es bei 27°C, allerdings mit stärkerer Bewölkung. Den Sonntag sollten Familien und Urlauber mit einplanen, um gemütliche Cafés oder Restaurants aufzusuchen, da leichter Regen bei 24°C eine Abkühlung mit sich bringt.

Die neue Woche startet hingegen wieder mit klarem Himmel und anschmiegsamen 27°C am Montag, gefolgt von leichter Bewölkung, aber einem ansteigenden Quecksilber, das bis zu 29°C erreichen dürfte – ein idealer Zeitpunkt, um das vielfältige Freizeitangebot Pollenças wahrzunehmen.

In den darauffolgenden Tagen dürfen sich die Einwohner und Gäste Pollenças auf ein Wechselspiel zwischen leichter Bewölkung und klarem Blau am Himmel freuen, wobei die Temperaturen gleichmäßig hoch bleiben. Insbesondre am Mittwoch, dem 11.07.2024, erreicht das Thermometer sommerliche Höchstwerte von 30°C.

Profitieren Sie von den langen Tagen, die um 4:24 Uhr mit einem frühen Sonnenaufgang beginnen und in den Abendstunden um 19:19 Uhr mit einem idyllischen Sonnenuntergang ausklingen. Besonders Wassersportler und Strandliebhaber kommen in diesen Tagen voll auf ihre Kosten. Die nächtliche Brise lädt zu romantischen Spaziergängen unter Sternenhimmel ein.

Genießen Sie die Sommerwoche in Pollença und vergessen Sie nicht, sich ausreichend mit Sonnenschutz zu versorgen, um die mallorquinische Sonne unbeschwert erleben zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:43:10. +++