Wetterbericht Selva: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen vom 4. bis 11. Juli 2024 (4.7.2024)

Freuen Sie sich auf sonnige Tage in Selva

Die Sommerhitze hält Einzug in Selva auf Mallorca, und der jüngste Wetterbericht verspricht weiterhin warmes und angenehmes Wetter für die kommende Woche. Hier finden Sie alles, was Sie über die Wetterlage vom 4. Juli bis zum 11. Juli 2024 wissen müssen, einschließlich Temperaturen, Sonnenzeiten und vielem mehr.

Auftakt mit klarem Himmel

Am Donnerstag, dem 4. Juli, startet die Woche in Selva mit einem klaren Himmel und einer maximalen Tagestemperatura von angenehmen 31°C. Mit einer sanften Brise von nur 3 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 27 % und einem Luftdruck von 1015 hPa, können Sie einen herrlich sonnigen Tag erwarten. Der Sonnenaufgang büßt uns schon um 4:25 Uhr mit ersten Lichtstrahlen und verspricht damit einen langen, erlebnisreichen Tag, der sein goldenes Ende um 19:19 Uhr findet.

Leichte Wolkendecke als Vorbote der Abkühlung

Die darauffolgenden Tage, vom 5. bis 7. Juli, halten die W&228;rme mit 32°C weiterhin konstant hoch. Wenn auch vereinzelt von zerstreuten bis teilweise bedeckten Wolken begleitet, bleibt es komfortabel mit Windgeschwindigkeiten von 4-5 km/h. Besonders am Samstag, dem 7. Juli, könnten Sie—dank einer leicht höheren Luftfeuchtigkeit von 49%—ein frischeres Lufthauch am Abend genießen. Trotzdem bleibt das Thermometer wohltuende 28°C anzeigen.

Sommerregen und aufkommende W&228;rme

Am Sonntag, dem 8. Juli, überrascht uns Selva mit einem kurzen leichten Regenschauer, aber lassen Sie sich dadurch nicht beirren: Die Temperatur kraucht dennoch auf erfreuliche 32°C.. Die folgenden Tage bis zum 11. Juli werden von einigen Wolkenunterbrechungen gekrönt sein; doch überwiegend präsentiert sich der Himmel freundlich. Temperaturen steigen bis auf sommerliche 35°C an, besonders bemerkenswert am Montag und Mittwoch.

Fazit der Wetteraussichten für Selva

Ob Sonnenanbeter, Naturfreunde oder Wassersportsuchende - das Wetter in Selva für die kommende Woche bietet ideale Bedingungen für allerlei Freiluftaktivitäten. Die balmy Abende und die wärmenden Sonnenstrahlen am Tage versprechen perfekte Bedingungen für Ihren Urlaub auf der Trauminsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:48:33. +++