Wetterprognose für Capdepera: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 4. bis 11. Juli 2024 (4.7.2024)

Wetter-Highlights Capdepera: Sonne und leichte Sommerbrisen

Die malerische Gemeinde Capdepera auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von ihrer schönsten Seite. Klare Himmel und angenehme Temperaturen bestimmen das Wetterbild vom 4.7.2024 bis zum 11.7.2024. Dieser Artikel gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Wetterentwicklung und hilft Ihnen, Ihre Aktivitäten unter freiem Himmel perfekt zu planen.

Sonniger Start in die Woche mit leichter Brise

Am Donnerstag, dem 4. Juli, begrüßt Sie Capdepera mit einem klaren Himmel und einer Durchschnittstemperatur von 24°C. Eine sanfte Windbewegung von lediglich 8 km/h lässt die Blätter zart rascheln, während die relative Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 70% liegt. Genießen Sie den Tag unter der mediterranen Sonne, die um 4:23 Uhr auf- und um 19:17 Uhr untergeht.

Leichte Bewölkung bringt keinen Schatten auf das Urlaubswetter

Der Freitag zeigt sich mit einzelnen Wolken, die gelegentlich am Himmel zu sehen sind, was dem sonnenverwöhnten Tag keinen Abbruch tut. Bei einer stabilen Temperatur von 24°C und einer geringfügig reduzierten Luftfeuchtigkeit von 65% können Sie Ihren Tag am Strand oder bei einer Wanderung im Hinterland von Capdepera problemlos genießen.

Wolkenspiel und sanfte Temperaturen

Das Wochenende läutet der Samstag mit zerstreuten Wolken am Himmele und milden Temperaturen von 24°C ein. Der Wind, der mit gemächlichen 6 km/h weht, wird von einem leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 79% begleitet. Diese Komposition aus Sonne und Wolken verspricht einen angenehmen Tag für sämtliche Freizeitaktivitäten in der Natur.

Leichter Regen kündigt sanfte Abkühlung an

Am Sonntag ziehen dann Regenwolken auf und bescheren uns mit leichtem Regen, was zur Erfrischung der malerischen Landschaften Capdeperas beiträgt. Mit 23°C bleibt es trotz der Nässe warm und der Wind hält sich weiterhin zurück. Lassen Sie sich von diesem kurzen Schauer nicht entmutigen, auch danach lockt die Natur wieder mit sonnigen Aussichten.

Ausblick: Weiterhin Sonnenreich und stabil

In der nächsten Woche prognostiziert der Wetterbericht durchgehend klare Himmel und milde Windbedingungen. Am Montag und Dienstag erwarten Sie erneut zerstreute Wolken, während die Temperaturen durchwegs sommerliche 24-25°C erreichen. Die relative Feuchte sorgt für ein ausgeglichenes Klima.

Die wollen Ihre Urlaubsbräune perfektionieren oder einfach in der Natur entspannen? Dann sind die kommenden Tage in Capdepera wie für Sie gemacht. Mit durchgängigen Sonnenaufgängen kurz nach 4 Uhr morgens und Sonnenuntergängen um 19:15 Uhr bieten sich lange, erlebnisreiche Tage auf Mallorca.

Erfrischen Sie sich an den klaren Stränden oder erkunden Sie die idyllischen Landschaften, denn das Wetter in Capdepera spielt in der gesamten kommenden Woche mit sommerlichen Klängen auf. Rechnen Sie allerdings am 11. Juli mit den wärmsten Temperatur von bis zu 26°C, also vergessen Sie nicht, an ausreichend Sonnenschutz zu denken!

