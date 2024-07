Wetterprognose für Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Schauern (4.7.2024)

Das Wetter in Santa Maria del Camí: Ein Blick in die kommende Woche

Die Sonne strahlt über Santa Maria del Camí, und das nahezu durchgehend: Ein wahrer Traum für alle Sonnenhungrigen! Hier bieten wir einen umfangreichen 7-Tage-Wettertrend für die pittoreske Ortschaft Santa Maria del Camí auf der beliebten Baleareninsel Mallorca. Tauchen Sie ein in detaillierte Vorhersagen, die Sonnenanbeter erfreuen und Wasserratten begeistern werden.

Ruhe und Erholung unter der klaren Sonne von Santa Maria del Camí

Beginnend mit dem 4. Juli 2024, erwartet die Einwohner und Besucher von Santa Maria del Camí strahlendes Wetter. Mit Höchsttemperaturen um 29℃ unter einem klarblauen Himmel, werden Aktivitäten im Freien besonders verlockend. Schwimmen, Entspannen am Strand oder eine Wanderung durch die malerische Landschaft - das perfekte Urlaubsprogramm ist gesichert. Der Wind weht sanft mit nur 4 km/h, und der Himmel bleibt frei von jeglichen störenden Wolken. Sonnenauf- und -untergang umrahmen den Tag, wobei die Sonne bereits um 4:26 Uhr erwacht und erst um 19:19 Uhr zur Ruhe geht.

Spitzenwerte und leichter Wolkenschleier

Am 5. und 6. Juli bleiben die Temperaturen in Santa Maria del Camí weiterhin sommerlich. Mit einem kleinen Himmelsspektakel aus vereinzelten Wolken dürfen sich die Menschen auf 32℃ und 31℃ freuen. Die angenehme Brise bleibt erhalten, davonflatternde Sonnenschirme sind also kein Thema. Die Luftfeuchtigkeit hält sich ebenso in angenehmen Bereichen. Freiluft-Veranstaltungen, sei es der lokale Marktbesuch oder ein Abendessen unter Sternen, versprechen unvergessliche Momente.

Leichter Regen kündet Abkühlung an

Der 8. Juli bringt eine vorübergehende Abweichung vom Bilderbuchwetter: Mit leichtem Regen und einer maximalen Temperatur von 33℃, sollten eventuell die Outdoor-Aktivitäten an diesem Tag mit einer Regenjacke geplant werden. Doch keine Sorge, die Schauer sind meist kurzlebig und hinterlassen frische, angenehm kühle Luft.

Wiederkehrende Idylle und Wohlfühlwetter

Nach dem kurzen, erfrischenden Regen setzt sich das hochsommerliche Klima fort. Die Tage vom 9. bis 11. Juli 2024 begrüßen alle Wettergenießer mit heiteren bis klarblauen Himmelsmomenten. Die Quecksilbersäule klettert weiterhin mühelos auf 33℃, am letzten Tag sogar auf 34℃. Der Wind hält sich zurück und ermöglicht eine ruhige Atmosphäre, während die vorherrschende Luftfeuchtigkeit für ein angenehmes Schwitzen sorgt.

In Santa Maria del Camí steht also eine strahlend schöne Woche bevor, die nur durch eine kurze, willkommene Abkühlung unterbrochen wird. Mallorca präsentiert sich erneut von seiner besten Seite und beweist, dass der Sommer hier ein wahres Fest für die Sinne ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:47:30. +++