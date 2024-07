Wettervorhersage Alaró: Sonnige Aussichten und temperaturen über 30 Grad (4.7.2024)

Wetter-Hoch in Alaró: Strahlender Sonnenschein den ganzen Tag über

Während in anderen Teilen Europas vielleicht das typisch wechselhafte Sommerwetter Einzug erhält, zeigen sich auf Mallorca, genauer gesagt in Alaró, die Wettergötter von ihrer absonnigsten Seite. In der Woche vom 4. Juli bis zum 11. Juli 2024 dürfen sich Einheimische und Urlauber auf hochsommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein einstellen.

Sonniges Wetter setzt sich in Alaró fort

Am 4. Juli 2024 erwartet die Einwohner und Besucher von Alaró ein ungetrübter Himmel mit einer Höchsttemperatur von etwa 30°C. Die sanfte Meeresbrise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 24% verspricht, ein wahres Vergnügen unterm klaren Himmel zu werden. Der Sonnenaufgang begrüßt die Bewohner schon um 4:26 Uhr und erst um 19:20 Uhr wird es wieder Nacht unter dem klaren Sternenhimmel.

Leichte Bewölkung und weiterhin heiße Temperaturen

An den folgenden Tagen, 5. und 6. Juli, bleiben die Temperaturen komfortabel bei 32°C, während sich vereinzelt Wolken am sonst blauen Himmel einfinden. Windstille und eine Luftfeuchtigkeit von etwas unter 30% sorgen weiterhin für ideale Bedingungen, um Mallorcas Natur zu genießen oder in einem der vielen charmanten Cafés zu entspannen.

Vorübergehend kühlere Grüße und möglicher Niederschlag

Am 7. Juli sagt man leichten Temperaturabfall auf angenehme 29°C und eine leichte Brise mit 4 km/h Windgeschwindigkeit voraus. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 45% könnte die Vorboten für eine kurze Abkühlung sein, mit vereinzelten, leichten Regenschauern, bevor es am 8. Juli wieder aufwärts geht auf 33°C bei leichtem Regen.

Die Höhepunkte der Woche: Glühende Tage in Alaró

Danach scheinen die Termometer bedenkenlos nach oben zu klettern. Am 9. und 10. Juli steht die Quecksilbersäule durchgehend auf 34°C, um dann am 11. Juli den Höchststand mit 35°C zu erreichen. Die begleitenden Winde halten sich konstant zurückhaltenden und die Luftfeuchte verspricht angenehme trocken-warme Tage.

Ausblick und Genuss

Unser Wochenausblick für Alaró bietet beste Voraussetzungen, um die vielen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten der Region in aller Ruhe zu genießen. Ob Sie nun Wanderungen durch die malerischen Landschaften unternehmen, sich in der historischen Altstadt umschauen oder einfach nur die Seele auf einer der vielen Sonnenterrassen baumeln lassen – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:20:33. +++