Wettervorhersage Búger: Sonnige Aussichten und warme Sommerbrise vom 4. Juli bis zum 11. Juli 2024 (4.7.2024)

Sommertrends 2024: Warmes Wetter setzt sich in Búger fort

Die kommende Woche verspricht sonnige Tage und angenehm warme Nächte auf der idyllischen Insel Mallorca. Nicht nur Spanienurlauber, sondern auch Einheimische können sich auf ideale Bedingungen in BúgerBúger freuen.

Heiter bis wolkig – Die Wetteraussichten für Búger

Donnerstag, 4. Juli 2024: Die Woche startet in Búger mit einem klaren Himmel und sommerlichen 31°C. Eine leichte Brise mit 4 km/h lässt die Temperaturen angenehm erscheinen, während die Luftfeuchtigkeit bei 32% liegt.

Freitag, 5. Juli 2024: Mit 31°C und vereinzelten Wolken bleibt das Wetter bei leicht erhöhter Windgeschwindigkeit von 6 km/h weiterhin beständig.

Samstag, 6. Juli 2024: Ein leichter Wechsel folgt mit gebrochenen Wolken. Die Quecksilbersäule zeigt weiterhin 31°C, begleitet von einer sanften Brise mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 41%.41%

Sonntag, 7. Juli 2024: Die Wolkendecke lockert sich auf und lässt bei 27°C die Sonne durchblitzen. Mit 6 km/h Wind und einer leichten Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 54% bietet das Wetter ideale Bedingungen für einen Ausflug ins Freie.

Die sonnige Woche geht weiter – Blick in die Zukunft

Montag, 8. Juli bis Mittwoch, 10. Juli 2024: Der Start in die neue Woche ist von klarem Himmel begleitet. Von Montag bis Mittwoch genießen wir warme 31°C bis 34°C, während sich der Wind konstant zwischen 4 und 5 km/h bewegt.

Donnerstag, 11. Juli 2024: Ein strahlender Abschluss erwartet uns mit 35°C und einem kristallklaren Himmel. Diese Aussichten versüßen jedem Bewohner und Besucher den Tag in Búger.

Was bedeutet das für Ihre Woche in Búger?

Einheitliche Sommertemperaturen um die 30 Grad und aufgelockerte Bewölkung sorgen für ideale Bedingungen, um in den zahlreichen Cafés und an den malerischen Stränden Mallorcas zu entspannen oder sich an Outdoor-Aktivitäten zu beteiligen. Für alle, die ihren Urlaub auf Mallorca planen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um Búger und seine Umgebung zu entdecken.

