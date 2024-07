Wettervorhersage Bunyola: Sonnige Aussichten und milde Abende vom 4.7.24 bis 11.7.24 (4.7.2024)

Wetter in Bunyola - Traumhafte Bedingungen für Urlaub und Freizeit

Die malerische Gemeinde Bunyola auf Mallorca erwartet in der ersten Juliwoche ein herrliches Sommerwetter, das Einheimische wie Urlauber zu diversen Aktivitäten im Freien einlädt.

Ein Blick auf das Wetter für die kommenden Tage

Donnerstag, 4. Juli 2024: Starten Sie in den Tag mit strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Temperatur von etwa 26°C. Ein leichter Wind mit 3 km/h wird für eine frische Brise sorgen, während die relative Luftfeuchtigkeit bei moderaten 32% liegt. Genießen Sie lange Tage, denn die Sonne geht erst um 19:20 Uhr unter, nachdem sie um 4:26 Uhr aufgegangen ist.

Freitag, 5. Juli 2024: Das Thermometer klettert weiter nach oben und erreicht heiße 29°C. Lockere Wolkenformationen ziehen vorbei, aber sie bieten genügend Sonnenfenster für eine schöne Bräunung und ausgedehnte Strandtage. Der Wind bleibt mit 2 km/h kaum spürbar.

Samstag, 6. Juli 2022: Mit 28°C bleibt es sommerlich warm, aber es kommt zu einer leichten Bewölkung. Der Wind frischt mit 5 km/h etwas auf, und auch die Luftfeuchtigkeit nimmt zu. Lassen Sie Ihren Tag ruhig angehen und genießen Sie die malerischen Anblicke Bunyolas.

Sonntag, 7. Juli 2024: Die Sonne kämpft sich durch die Wolken hindurch, und mit Temperaturen von 27°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 53% sollten Sie den Tag für entspannte Aktivitäten in der Natur nutzen.

Wetteraussichten für die nächste Woche

Zu Beginn der neuen Woche hält das warme Wetter mit Temperaturen um die 30°C an. Der Montag überrascht eventuell mit etwas leichtem Regen, was aber schnell wieder nachlässt. Dienstag und Mittwoch versprechen klaren Himmel und bestes Ausflugswetter.

Sorgen Sie in dieser Zeit vor allem für ausreichenden Sonnenschutz und nutzen Sie die langen Abende für Spaziergänge oder gemütliche Stunden in einer der zahlreichen Tapas-Bars in Bunyola.

Fazit: Sommerliches Wettergenießen in Bunyola

Abschließend blickt Bunyola auf eine fantastische Wetterwoche zurück. Warme Tagestemperaturen, sanfte Winde und die malerische Atmosphäre Mallorcas laden jeden ein, diese einmalige Insel in vollem Glanz zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:26:40. +++