Wettervorhersage Consell (4.7.2024 bis 11.7.2024): Sonnenschein und milde Brisen auf Mallorca (4.7.2024)

Das strahlende Wetter in Consell – ein Sonnenparadies auf Mallorca erwacht

Mit klarer Sicht auf die malerische Umgebung und einer angenehmen, sommerlichen Gefühlswelt, begrüßt Consell auf Mallorca seine Gäste und Einheimische zur ersten Juliwoche des Jahres 2024. Für alle Wettergenießer und Sonnenanbeter verspricht die kommende Woche vom 4. Juli bis zum 11. Juli 2024 wahre Freudentage.

Mallorcas kleiner Geheimtipp – Das Wetter in Consell

Beginnend mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die ein behagliches 30 Grad Celsius erreichen, läutet Consell die neue Woche mit einem Lächeln ein. Wenige zarte Wolken zieren am folgenden Tag den Himmel, und die Temperaturen steigen auf heitere 33 Grad. Die Winde wehen leise und beständig mit nur 3 bis 4 km/h, und selbst die Luftfeuchtigkeit zeigt sich von ihrer angenehmen Seite und verbleibt im überaus komfortablen Bereich von 25 bis 28 Prozent.

Die Sonne schenkt ihre ersten Strahlen bereits um 4:26 Uhr morgens und verabschiedet sich abends erst um 19:19 Uhr, was den Urlaubern wie Einheimischen gleichermaßen ausgedehnte, lichtdurchflutete Tage garantiert. Und auch wenn hin und wieder einige Wolken aufziehen, steht einem entspannten Strandleben oder dem Erkunden der malerischen Natur Mallorcas nichts im Wege.

Das Wetter nimmt eine sanfte Wendung – Leichter Regen kündigt sich an

Mit fortlaufender Woche zeigt sich das himmlische Blau etwas schüchterner hinter einem Schleier aus zerstreuten Wolken, und das Quecksilber pendelt sich stetig um die 30 bis 32 Grad-Marke. Am 8. Juli begrüßen feine Regentropfen die Tagwandler, und eine sanfte Abkühlung ergreift die Szenerie.

Doch auch diese flüchtige Erfrischung weicht schnell, und mit Sonntag, dem 9. Juli, beginnt ein erneuter Anstieg auf durchsetzungsfähige 35 Grad, eingekleidet in ein leicht bewölktes Himmelszelt. Schließlich krönt reines, ungetrübtes Sommerglück den Abschluss der Woche. Am 11. Juli, strahlt die Sonne über Consell ohne eine einzige Wolke am Horizont, und das Thermometer klettert auf bezaubernde 36 Grad.

Die Wetterprognose für Consell deutet auf eine brilliant warme Juliwoche hin, in der jeder seinen persönlichen Sonnenstrahl vollends genießen kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:29:58. +++