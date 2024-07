7-Tage-Wettertrend für Felanitx: Sonnenschein und milde Winde dominieren (5.7.2024)

Wetteraussichten für Felanitx bis zum 12. Juli 2024

Der Sommer in Felanitx präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner besten Seite. Klare Himmel und angenehme Temperaturen sorgen für ideales Wetter, sei es für einen Strandtag oder für Erkundungen im malerischen Stadtkern von Felanitx. Bleiben Sie dran für eine ausführliche Analyse des Wettertrends.

Wetterprognose für Felanitx vom 5.7.2024 bis 12.7.2024

Der Juli hält, was er verspricht: Mit Tagestemperaturen, die sich angenehm auf der Skala nach oben bewegen, kann man sich auf eine Hitzewelle einstellen. Am Donnerstag, den 5. Juli starten wir mit milden 27°C und wenigen Wolken am Himmel. Ein leichter Wind sorgt für die perfekte Abkühlung an diesem Tag.

Ein bedeckter Himmel beehrt uns am Freitag, den 6. Juli, die Temperaturen steigen jedoch leicht auf 28°C. Die kommenden Tage bieten eine Vielzahl von Aktivitäten im Freien, die Sie in Anbetracht der geringen Bewölkung und der freundlichen Temperaturen voll auskosten können.

Das Wochenende läutet der Samstag, den 7. Juli mit strahlendem Sonnenschein und einer Tageshöchsttemperatur von 27°C ein. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 53% moderat, sodass die Hitze nicht allzu belastend sein sollte.

Die darauffolgenden Tage zeichnen sich durch eine konstante Steigerung der Temperatur und stetig klaren Himmel aus. Perfekt für all diejenigen, die die mediterrane Hitze Mallorcas genießt. Vom 8. Juli mit 29°C, über den 9. Juli mit wunderbaren 31°C, bis hin zu Spitzenwerten von 33°C am 10., 11. und 12. Juli. Es lohnt sich also, die Sommergarderobe bereitzuhalten und für ausreichenden Sonnenschutz zu sorgen.

Tipps für einen sorgenfreien Sommer in Felanitx

Da das Wetter dank des klaren Himmels fast durchgehend sonnig bleibt und die Windgeschwindigkeiten mäßig sind, ist dies eine großartige Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten. Packen Sie Ihre Badehose und das Sonnenöl ein, denn mit Sonnenaufgängen um Viertel nach Vier und Sonnenuntergängen gegen Viertel nach Sieben sind lange Tage am Strand garantiert. Ein Spaziergang durch die Weinberge oder ein Besuch lokaler Künstlerateliers realisieren?

