Aktuelle Wetteraussichten für Santa Eugènia: Eine Woche voller Sonnenschein und Sommerwärme (5.7.2024)

Wetterprognose: Sonnige Tage über Santa Eugènia

Mit Hochsommerwetter und angenehmen Bedingungen präsentiert sich die nächste Woche in Santa Eugènia, ideal für alle Urlauber und Einwohner, die die idyllische Insel Mallorca genießen möchten. Die sommerlichen Temperaturen versprechen perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung am Strand.

Verlässliche Sonne und steigende Temperaturen

Am Freitag, den 5. Juli 2024, beginnt das Wochenende mit einer Maximaltemperatur von 33°C unter vereinzelten Wolken. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 24%, was für ein angenehm trockenes Klima spricht, und der Luftdruck wird bei 1014 hPa gemessen. Sonnenaufgang und -untergang rahmen den Tag in goldenes Licht von 4:26 Uhr morgens bis 19:19 Uhr abends.

Wochenendwetter: Optimale Bedingungen für Planschvergnügen

Der Samstag, 6. Juli, bringt leicht bewölktes Himmel zieren. Mit Temperaturen, die sich wohl bei 32°C einpendeln werden, und einer Luftfeuchtigkeit von 32% lädt das Wetter zum Verweilen im Freien ein. Etwas höheren Windgeschwindigkeiten von 5 km/h sorgen für die nötige Abkühlung. Der Sonntag setzt auf einen klaren Himmel bei etwa 30°C - ideal für einen Besuch der malerischen Orte Mallorcas oder für eine entspannte Zeit am Strand.

Blick auf die neue Woche: Ununterbrochener Sonnenschein

Die darauffolgenden Tage bis zum 12. Juli 2024, zeigen sich ebenfalls von ihrer besten Seite. Die Temperaturen steigen kontinuierlich an und erreichen am Donnerstag und Freitag Spitzenwerte von bis zu 36°C. Während die gesamte Woche von klarem Himmel und vereinzelten Wolken dominiert wird, bleibt der Wind schwach und die Lufttrockenheit auf einem angenehmen Level. Damit verspricht jede Tageszeit optimale Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien.

Die Wetteraussichten für Santa Eugènia versprechen somit eine perfekte Urlaubswoche auf Mallorca mit viel Sonnenschein und idealen Bedingungen für Ferienaktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:40:23. +++