Sommerliche Temperaturen in Sant Joan: Der 7-Tage-Wettertrend für Urlauber (5.7.2024)

Entspannte Sonnentage auf Mallorca: Wetterprognose für Sant Joan

Die heiß ersehnte Sommerperiode ist in vollem Gange auf der traumhaften Baleareninsel Mallorca. Besonders erfreulich gestaltet sich die Wetterlage in Sant Joan, wo sich Einheimische und Urlauber über angenehme wetterbedingungen freuen können. Im Folgenden geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über die Wetteraussichten für die nächsten 7 Tage, damit Sie Ihre Aktivitäten perfekt planen können.

Aktuelles Wetter und Ausblick für die kommende Woche in Sant Joan

Das kleine, charmante Dorf Sant Joan wird in den nächsten Tagen von einem sommerlichen Hoch verwöhnt. Mit Temperaturen, die konstant um die 28°C liegen, können sich Einwohner und Besucher auf ideale Bedingungen für jegliche Art von outdoor-Aktivitäten einstellen.

Den Auftakt macht der 5. Juli 2024, mit leichter Bewölkung und wohltuenden 28°C. Eine milde Brise weht über die Felder, perfekt für einen Spaziergang oder eine Radtour durch die malerische Umgebung. Trotz der Wolken und einer Luftfeuchtigkeit von 35% bleibt es angenehm trocken mit einem Luftdruck von 1014 hPa.

Am 6. und 7. Juli bleibt es damit spannend, denn geringfügiger Niederschlag kündigt sich an. Mit leichtem Regen und sehr ähnlichen Temperaturen um die 28°C bzw. 26°C, wird auch an diesen Tagen die Freude am Freien nicht getrübt. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf bis zu 43% und der Wind hält sich weiterhin in moderaten Bereichen. Urlauber sollten für diese Tage jedoch dennoch einen Regenschirm einpacken, um für die kurzen Regenschauer gerüstet zu sein.

Ab dem 8. Juli 2024 zeichnet sich dann der Trend hin zu ungetrübtem Sonnenschein ab. Während der Himmel über Sant Joan aufklartSant Joan, steigen die Temperaturen auf erfreuliche 30°C bis 34°C an. Die Nächte laden dank klarer Sichtverhältnisse zum Sterne beobachten ein und auch die Tage versprechen reinste Sonnenbadfreuden am Pool oder am nahegelegenen Strand.

Die besten Bedingungen erwartet Sie ab dem 9. Juli mit klarem Himmel und ansteigenden Temperaturen. Das Thermometer klettert auf bis zu 34°C am 11. und 12. Juli, was die Herzen von Sonnenanbetern höherschlagen lässt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt zusätzlich, was das Wohlgefühl an diesen hochsommerlichen Tagen noch erhöht. Abschließend dürfen Sie sich auf eine sanfte nächtliche Brise und Sonnenuntergänge erst ca. 19:30 Uhr freuen, was lange, warme Abende im Freien garantiert.

Planen Sie Ihren Aufenthalt in Sant Joan mit dieser zuverlässigen Wettervorhersage und genießen Sie die sommerliche Pracht Mallorcas in vollen Zügen.

