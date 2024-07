Sonnige Aussichten für Santa Margalida: Eine Woche voller Klarheit und Wärme (5.7.2024)

Wetterbericht: Santa Margalida begeistert mit sommerlichen Temperaturen

Die Sonne hat scheinbar beschlossen, Santa Margalida im Herzen Mallorcas mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Die kommende Woche verspricht sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein, kaum unterbrochen durch Wolken. Die Bewohner und Besucher der Region dürfen sich auf ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien einstellen.

Sommerliche Hitze und klarer Himmel: Das Wetter vom 5. Juli bis 12. Juli 2024

Freitag, 5. Juli 2024: Der Tag beginnt mit vereinzelten Wolken, welche die Sonnenstrahlen nur leicht filtern werden. Die maximale Temperatur liegt bei angenehmen 29°C, und der Wind weht leicht mit 7 km/h. Luftfeuchtigkeit bei 40% und Luftdruck bei 1015 hPa versprechen ein angenehmes Klima.

Samstag, 6. Juli 2024: Zerbrochene Wolken ziehen auf, doch lassen immer noch genug Sonnenlicht für einen schönen Sommertag durch. Es bleibt warm bei 29°C, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit leicht auf 50%, während der Luftdruck auf 1008 hPa sinkt.

Sonntag, 7. Juli 2024: Einige vereinzelte Wolken tauchen am Himmel auf, aber sie werden kaum einen Einfluss auf die frohe Stimmung haben. Die Temperatur nimmt eine kleine Abkühlung auf 25°C vor, bei einer Luftfeuchtigkeit von 66% und einem konstanten Luftdruck von 1014 hPa.

Montag, 8. Juli 2022 bis Mittwoch, 12. Juli 2024: Zum Beginn der neuen Woche stellt sich ein klarer Himmel ein, und mit ihm steigende Temperaturen, die bis zum Ende der Woche auf 32°C klettern. Die Winde bleiben sanft, und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich im gemäßigten Bereich ein. Somit sind perfekte Bedingungen für Ausflüge an die traumhaften Strände von Santa Margalida gegeben.

Die Sonnenunter- und -aufgänge versprechen in dieser Zeit wunderschöne Naturschauspiele. Von 4:25 Uhr morgens bis 19:18 Uhr abends können die langen und warmen Julitage genossen werden.

Ausblick auf den Wochenendgenuss in Santa Margalida

Das kommende Wochenende in Santa Margalida lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein. Mit anhaltend klarem Himmel und Temperaturen über der 30°C-Marke sind die Bedingungen ideal für Wassersport, ausgedehnte Spaziergänge oder entspannte Tage am Strand. Das perfekte Sommerwetter ermöglicht es jedem, die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:40:55. +++