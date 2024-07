Sonniges Campos! Ihre 7-Tages-Wettervorhersage für den perfekten Mallorca-Urlaub (4.7.2024 bis 11.7.2024) (5.7.2024)

Ein strahlender Sommer in Campos erwartet Sie

Die malerische Gemeinde Campos auf Mallorca hüllt sich aktuell in strahlenden Sonnenschein und verspricht sommerliche Tage, die das Herz jedes Urlaubers höherschlagen lassen. Das Wetter in Campos stellt sich in der ersten Juliwoche von seiner besten Seite mit Temperaturen, die zum Verweilen unter der mediterranen Sonne einladen.

Wetterübersicht:

Den Anfang macht der 04. Juli 2024 mit einem makellosen Himmel und einer Höchsttemperatur von 30°C. Ein leichter Wind weht zu unserer Bequemlichkeit, der die sommerliche Hitze erträglich macht. Der Tag erwacht um 9:24 Uhr mit dem Sonnenaufgang und klingt um 20:14 Uhr mit einem romantischen Sonnenuntergang aus.

Der darauffolgende Tag, der 05. Juli, bleibt ebenso klar und sonnig, mit einer angenehmen Temperatur von 28°C, während die Sonne von einem makellosen Himmel strahlt. Der Wind, mild und erfrischend, wie eine sanfte Brise von den nahen Küsten, bleibt ein ständiger Begleiter.

Am 06. Juli hält das perfekte Wetter an, die Quecksilbersäule steigt erneut auf 30°C, und die Windgeschwindigkeit erhöht sich geringfügig - perfekte Bedingungen, um Mallorcas Vielfalt zu entdecken oder in den azurblauen Gewässern zu baden.

Leichte Veränderungen, doch die Schönheit bleibt

Es gibt eine kleine Abkühlung in Sicht, wenn wir den 07. Juli erreichen. Erwartet werden 28°C und eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit, was die Abende angenehm macht und für einen erholsamen Schlaf sorgt.

Der 08. Juli präsentiert sich unverändert sonnig, mit einer Hochtemperatur von 29°C, einem sanften Lüftchen und einer friedvollen Atmosphäre, die Sie jeden Urlaubsmoment genießen lässt.

Ein Hauch von Beständigkeit charakterisiert den 09. Juli; das Thermometer bleibt konstant bei 28°C und die Sonne verwöhnt uns weiter, während die Abende zum Entspannen einladen.

Der 10. Juli markiert einen Wendepunkt: Die Sonne versteckt sich hin und wieder hinter Wolken und kündigt kühleres Wetter an. Mit 26°C bleibt es jedoch angenehm, und das leicht trübe Himmelsspiel wird uns nicht von unseren Aktivitäten abhalten.

Campos bereitet sich auf Regen vor

Zum Abschluss bietet uns der 11. Juli einen etwas melancholischen Ausblick mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 26°C. Dennoch, der Regen wird unsere Geister nicht dämpfen, denn er bringt die Frische, die die Natur für ihre atemberaubende Schönheit benötigt.

Das Wetter in Campos bleibt somit vorwiegend sonnig mit nur leichten Abweichungen, die für angenehme Abwechslung und Erfrischung sorgen. Genießen Sie also die sommerlichen Tage auf Mallorca, die mit vielversprechenden Wetteraussichten verlocken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:26:00. +++