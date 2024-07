Sonniges Wetter-Highlight in Ses Salines: Was erwartet Sie zwischen dem 5.7.2024 und dem 12.7.2024? (5.7.2024)

Wetteraussichten in Ses Salines

Ein atemberaubendes Sommerwetter erfüllt Ses Salines mit warmen Sonnenstrahlen und perfekter Urlaubsstimmung! Mit Temperaturen, die durchschnittlich über 26°C liegen, bieten die nächsten Tage ideale Bedingungen für jegliche Art von Freizeitaktivitäten im Freien. Hier finden Sie alle Details zur aktuellen 7-Tages-Wettervorhersage für den beliebten Ort auf Mallorca.

Das aktuelle Wetter und die Vorhersage im Überblick

Am 5.7.2024 können Sie wenige Wolken am Himmel beobachten, während das Thermometer eine angenehme 26°C-Marke erreicht, begleitet von einer sanften Brise mit lediglich 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, was zusammen mit dem Luftdruck von 1015 hPa angenehm sommerliche Verhältnisse verspricht.

Diese angenehme Wetterlage hält auch am 6.7.2024 weiterhin an, obwohl der Himmel größtenteils bewölkt sein wird. Mit einer Temperatur von 27°C und einer Luftfeuchtigkeit von 66% dürfte es etwas schwüler werden, während der Wind weiterhin verhalten bei 7 km/h weht.

Der 7.7. and 8.7.2024 verwöhnen Sie mit einem nahezu wolkenlosen Himmel und zwei strahlend schönen Tagen. Bei Tagestemperaturen von jeweils 26°C und 27°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% bzw. 54% können Sie einwandfreie Bedingungen für Strandausflüge oder Wanderungen erwarten.

Zum krönenden Abschluss steigen die Temperaturen vom 9.7. bis 12.7.2024 kontinuierlich an, und erreichen schließlich am 12. Juli stolze 30°C. Der Himmel wird überwiegend klar bleiben und die Sonne wird beinahe ungehindert vom Himmel brennen - ein echter Glücksfall für Sonnenanbeter und Wasserfreunde!

Genießen Sie die langen Tage in Ses Salines

Mit einem Sonnenaufgang der bereits um 04:26 Uhr in der Früh beginnt und einem Sonnenuntergang, der sich erst gegen 19:17 Uhr abzeichnet, haben Sie ausgiebig Zeit, die vielen Freuden unter der mallorquinischen Sonne auszukosten. Nutzen Sie die langen Tage in Ses Salines für ausgedehnte Erkundungen und warme Sommerabende.

