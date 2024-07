Sonniges Wetter in Alaró – Ihre 7-Tage-Prognose für den Hochsommer (5.7.2024)

Sommerhitze kehrt zurück: Wettervorhersage für Alaró

Während sich in vielen Teilen Europas die Menschen nach Abkühlung sehnen, strahlt auf Mallorca, insbesondere in Alaró, die Sonne mit voller Kraft. Bereiten Sie sich auf eine heiße Woche vor, denn die Wetterprognose verspricht sommerliche Tage mit klarer Sicht und viel Sonnenschein.

Heute, 5. Juli 2024: Ein Tag mit Wolken und Sonne

Der Sommer zeigt sich in Alaró von einer etwas sanfteren Seite. Die Temperaturen erreichen 32 Grad Celsius, während leichte Wolkenfelder die Sonne hin und wieder verdecken. Bei einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h fühlt sich die warme Luft angenehm an. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem spektakulären Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und genießen Sie bis zum Sonnenuntergang um 19:19 Uhr die langen Sommertage auf Mallorca.WindgeschwindigkeitSonnenaufgangSonnenuntergang

Kommende Tage: Stetige Hitze in Alaró

Die folgenden Tage bieten ähnliche Bedingungen. Der 6. Juli präsentiert sich genauso warm mit 32 Grad und vereinzelten Wolken, doch mit einer leicht erhöhen Luftfeuchtigkeit von 32% und einem Schwung mehr Wind, welcher auf 4 km/h ansteigt. Am 7. Juli heißt es dann: reiner blauer Himmel und 29 Grad – perfekt für alle Sonnenanbeter und die, die es noch werden wollen.

Der Höhepunkt: Sengende 36 Grad!

Ein besonderes Highligt erwartet Mallorca-Urlauber dann gegen Ende der Woche. Am 9. Juli klettern die Temperaturen auf heiße 35 Grad und bis zum 12. Juli bleibt es mit Höchstwerten von 36 Grad sonnig und sehr heiß. Die ideale Zeit, um die zahlreichen Strände Mallorcas zu erkunden oder im eigenen Pool Abkühlung zu suchen. Auch nachts gibt es wenig Erleichterung, weshalb klimatisierte Unterkünfte in dieser Zeit besonders gefragt sind.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein in Alaró

Somit stehen uns in AlaróAlaró auf Mallorca idyllische und heiße Sommertage bevor. Die Wetterlage ist stabil mit geringen Windbewegungen zwischen 2 und 5 km/h und einer zurückhaltenden Luftfeuchtigkeit, was die Hitze erträglicher macht. Genießen Sie die langen Abende mit einem Glas mallorquinischem Wein und erfreuen Sie sich am sternenklaren Himmel, der zum Träumen einlädt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:20:27. +++