Sonniges Wetter und milde Brisen: Capdepera genießt die Sommerpracht (5.7.2024)

Capdepera erlebt warme Sommertage

Während sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf die sonnenreiche Zeit des Jahres freuen, präsentiert sich Capdepera in voller sommerlicher Pracht. Der Juli verwöhnt die malerische Region Mallorcas mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Hier erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Wettervorhersage für die kommende Woche, die von wenigen Wolken gekennzeichnet ist und ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten verspricht.

Wetteraussichten für Capdepera vom 5. bis 12. Juli 2024

Die kommenden Tage in Capdepera sind mit Lufttemperaturen von bis zu 26 Grad Celsius nicht nur warm, sondern auch überwiegend wolkenarm. Die Wetterübersicht für die nächste Woche verspricht fantastische Bedingungen für Ausflüge an die nahen Strände und gemütliche Spaziergänge durch Capdeperras Gassen.

Freitag, 5. Juli 2024: Mit wenigen Wolken am Himmel beginnt das Wochenende freundlich und einladend bei einer Temperatur von 24 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 7 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 61 Prozent. Samstag, 6. Juli 2024: Ein leicht bedeckter Himmel beugt allzu intensiver Mittagssonne vor, doch bleibt die Temperatur konstant bei 24 Grad Celsius. Die Feuchtigkeit steigt auf 78 Prozent, eine sanfte Brise weht mit 6 km/h. Sonntag, 7. Juli 2024: Der Himmel präsentiert sich kaum verändert mit vereinzelten Wolken und lässt die Sonne genügend Raum zur Entfaltung bei wiederum 23 Grad Celsius, begleitet von einer angenehmen 8 km/h Brise. Montag, 8. Juli 2024: Klare Sicht und reiner Himmel grüßen zu Beginn der neuen Woche, während das Thermometer angenehme 24 Grad Celsius misst. Ein leichter Wind weht mit 5 km/h. Dienstag, 9. Juli 2024: Strahlend blauer Himmel und 25 Grad Celsius markieren die Mitte der Woche, die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 69 Prozent. Mittwoch, 10. Juli 2024: Weiterhin sorgt klarer Himmel für sonnige Gemüter, das Quecksilber klettert stetig und hält sich bei erfreulichen 25 Grad Celsius. Donnerstag, 11. Juli 2024: Mit einer sanften Erwärmung auf 26 Grad Celsius und klarer Himmelsdecke kündigt sich ein perfekter Sommertag an. Freitag, 12. Juli 2024: Ein ruhiger Wind bei 3 km/h und weiterhin klarem Himmel beschließt die Woche in Capdepera, die Temperatur hält sich weiterhin auf angenehmen 26 Grad Celsius. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten sind bei sommerlichen Tagen besonders bedeutend, denn sie rahmen die langen Tage ein. Der früheste Sonnenaufgang erwartet uns um 4:24 Uhr morgens und die Sonne verabschiedet sich spätestens um 19:17 Uhr, was ausgedehnte Abendaktivitäten ermöglicht.

Vergessen Sie nicht, sich angemessen zu schützen und Hydration stets im Auge zu behalten, während Sie die nächsten sieben Tage in Capdepera genießen. Ob beim Sonnenbaden, Wandern oder Erkunden der lokalen Sehenswürdigkeiten – das Wetter spielt mit und bietet ideale Voraussetzungen für einen unvergesslichen Sommer.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:26:30. +++