Wetter Llucmajor (5.7.2024 bis 12.7.2024): Sommerliche Aussichten mit Temperaturen um die 30°C (5.7.2024)

Wetteraussichten für Llucmajor: Sonnige Sommertage stehen bevor

Der Sommer in Llucmajor zeigt sich von seiner besten Seite: In der Woche vom 5. bis zum 12. Juli 2024 können sich Einwohner und Urlauber auf überwiegend sonniges Wetter mit vereinzelten Wolken freuen. Mit Temperaturen, die durchweg nahe der 30°C-Marke liegen, bietet sich die Jahreszeit perfekt an, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas in voller Pracht zu genießen.

Wetterbericht Llucmajor für den 5. Juli 2024

Der Mittwoch startet mit vereinzelten Wolken am Himmel, die jedoch der Sonne genug Raum lassen, um für angenehme 29°C zu sorgen. Ein leichter Wind von 7 km/h und eine relative Luftfeuchtigkeit von 42% sorgen für ein kompfortables Klima - ideal für diverse Outdoor-Aktivitäten oder einen gemütlichen Tag am Strand.

Das Wetter für die Folgetage

Die Temperaturen bleiben auch in den nächsten Tagen bei angenehmen 27°C bis 30°C. Der Himmel zeigt sich von Donnerstag bis Sonntag mit einer klaren Sicht, was die Planung von Ausflügen auf der Insel besonders erleichtert. Dabei bleibt der Wind beständig und tritt weniger in Erscheinung als die strahlende Sonne, die ab ca. 4:30 Uhr morgens bis kurz nach 19:15 Uhr abends die Szenerie erleuchtet.

Wettervorhersage für das Wochenende in Llucmajor

Das Wochenende in Llucmajor verspricht ideale Sommerbedingungen. Am Samstag, dem 10. Juli 2024, erwartet die Besucher ein leicht bewölkter Himmel mit freundlichen 29°C. Die Feuchtigkeit ist mit 57% etwas höher, doch dies dürfte die Urlaubsstimmung nicht trüben. Der Sonntag bringt erneut strahlendes Sonnenwetter bei 29°C und ein harmonisches Ende der Woche. Ein schmückender klarer Himmel verabschiedet die Sonne am 11. Juli – ein perfekter Tag für nahezu jede geplante Aktivität.

Erweiterte Wetterprognose bis 12. Juli 2024 für Llucmajor

Für den Ausklang der Woche können sich Einheimische und Urlauber auf einen stetigen Temperaturanstieg bis auf 30°C am Montag, dem 12. Juli freuen. Diese durchgängig heiteren Bedingungen sind wie gemacht für Ausflüge in die Natur oder zum Entspannen an Mallorcas traumhaften Küstenabschnitten.

