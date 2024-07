Wetter Marratxí: Sonnige Aussichten mit leichten Wolkenformationen vom 5. bis 12. Juli 2024 (5.7.2024)

Sommerwetter in Marratxí: Sonnige Tage voraus!

Die Wetterprognose für Marratxí auf Mallorca verspricht in der kommenden Woche vom 5. Juli 2024 bis zum 12. Juli 2024 überwiegend sonnige Verhältnisse, die nur vereinzelt von Wolken durchbrochen werden. Mit Temperaturen um die 30 bis 34 Grad Celsius erwartet Sie optimales Wetter für diverse Freizeitaktivitäten oder einfach zum Genießen am Strand.

Leichte Brise und entspannte Sommerabende

Die Sommerhitze wird durch eine angenehme Brise gemildert, die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 3 bis 6 km/h durchaus in einem leichten Bereich. Die Abendstunden verwöhnen die Einheimischen und Besucher mit einer sanften Abkühlung und einem gemütlichen Klima für Terrassenabende und nächtliche Spaziergänge.

Wetterdetails für die kommende Woche:

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten variieren nur unwesentlich, was lange, sonnenverwöhnte Tage garantiert. Vom ersten Licht am Morgen gegen 4:27 Uhr bis zum Sonnenuntergang gegen 19:19 Uhr lässt sich das exzellente Klima Mallorcas in vollen Zügen erleben.

Tipps für das perfekte Sommerwetter

Planen Sie Ausflüge am Morgen, genießen Sie die kulturelle Vielfalt Marratxís oder entspannen Sie an den zahlreichen Stränden und Buchten, die die Insel zu bieten hat. Die geringe Luftfeuchtigkeit und der leichter Wind machen auch sportliche Aktivitäten zu einem Vergnügen.

