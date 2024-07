Wetteraussichten für Andratx: Sonne und Wolken im harmonischen Wechselspiel (5.7.2024)

Wetter in Andratx: Die nächste Woche im Zeichen des Hochsommers

Der Sommer in Andratx ist in vollem Gange und zeigt sich in der nächsten Woche von seiner angenehmen Seite. Sonne und lockere Wolkenformationen wechseln sich ab und sorgen für ideale Bedingungen, um die malerischen Landschaften und die warmen Strände von Mallorca zu genießen. Die Wetterprognose verspricht somit perfekte Voraussetzungen für Einheimische und Touristen gleichermaßen.

Stabiles Wetter und milde Brisen: Andratx begrüßt Urlauber

Beginnend mit dem 5. Juli 2022, präsentiert sich das Wetter in Andratx durchzogen von vereinzelten Wolken. Die Temperaturen verharren angenehm bei 24 Grad Celsius, während der Wind den Küstenort mit milden 4 km/h streift. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%, was für eine frische Brise am Meer oder im Hinterland sorgt. Mit einem Sonnenaufgang um 4:28 Uhr werden Frühaufsteher mit einem malerischen Tagesbeginn belohnt, und der Sonnenuntergang um 19:20 Uhr verspricht romantische Abendstimmungen.19:20 Uhr

Die folgenden Tage bis zum 12. Juli 2022 bleiben hinsichtlich der Temperaturen beständig. Die Werte schwanken leicht zwischen 24 und 27 Grad Celsius, wobei der Wetterhöhepunkt gegen Ende des 7-Tages-Zeitraumes erwartet wird. Der Wind bleibt durchweg sanft und der Himmel zeigt sich überwiegend klar oder locker bewölkt.

Geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit: Ideales Ausflugswetter

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit in der kommenden Woche ist gering, was Outdoor-Aktivitäten und ausgedehnte Strandtage begünstigt. Sowohl der Luftdruck als auch die Luftfeuchtigkeit bewegen sich in angenehmen Bereichen, ohne signifikante Sprünge oder Abfälle. Die Wassertemperaturen des Mittelmeers tragen zusätzlich zur Attraktivität des Küstenortes bei und garantieren erholsame Stunden im und am Wasser.

Fazit: Ideale Bedingungen für einen Besuch in Andratx

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterlage für die nächsten sieben Tage in Andratx ideal für einen Sommerurlaub ist. Die Temperaturen sind hochsommerlich, die Aussichten sind sonnig und die Luftfeuchtigkeit sorgt für ein angenehmes Klima. Besucher können sich auf entspannte Tage freuen, die genügend Spielraum für diverse Aktivitäten und Erholung bieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:21:51. +++