Wetteraussichten für Calvià: Sonnige Tage und milde Brisen vom 5. Juli bis zum 12. Juli 2024 (5.7.2024)

Erfrischende Sommerbrise und Sonnenschein in Calvià

Die Urlaubsregion Calvià auf der beliebten Baleareninsel Mallorca erfreut seine Besucher in der kommenden Woche mit idealen Urlaubsbedingungen. Hier ist ein genauer Blick auf das, was Sie in Sachen Wetter vom 5. bis zum 12. Juli 2024 in Calvià erwarten können.

Ein Blick auf den Himmel über Calvià

Am Freitag, dem 5. Juli 2024, begrüßt uns Calvià mit angenehmen 27°C und einigen verstreuten Wolken am Himmel. Der leichte Wind mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderate 53% liegt.

Über das Wochenende wird das Gebiet von leicht bewölktem Himmel umrahmt sein, doch die Sonne wird keineswegs zurückhaltend sein. Am Samstag, den 6. Juli, können wir mit einer Höchsttemperatur von 26°C und einer ähnlichen Wolkendecke wie am Vortag rechnen. Der Sonntag setzt den Trend mit 26°C und verstreuten Wolken fort.

Die Woche beginnt mit klarem Himmel

Der Wochenbeginn am Montag verspricht mit 27°C und klarem Himmel den perfekten Start in die Woche. Für die folgenden Tage von Dienstag bis Donnerstag sind stetige Temperaturen von 28°C bis 29°C prognostiziert, jeweils begleitet von einem wolkenlosen Azure-Himmel über Calvià.

Die Windbedingungen bleiben durchgehend günstig mit sanften Böen, die bei 3 bis 5 km/h liegen, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich wohltuend im Bereich von 53% bis 60%. Auch der Luftdruck zeigt sich in der Regel beständig und spielt somit der Outdoor-Aktivität in die Hände.

Länger Sonne tanken in der ersten Juliwoche

Die Sonnenanbeter unter uns werden die langen Sommertage in Calvià zu schätzen wissen. Die Sonne geht in dieser Woche nicht vor 19:17 Uhr unter und die Morgendämmerung des Tages erklimmt den Himmel bereits vor 5 Uhr morgens – perfekt für lange Tage am Strand oder Erkundungstouren rund um die Insel.

Die gemeldeten Wetterbedingungen sind ideal für Outdoor-Aktivitäten, Spaziergänge am Meer und das unbeschwerte Genießen der mediterranen Lebensart. Besucher können sich auf angenehme Nächte freuen, die Erholung und Entspannung versprechen.

Fazit: Perfektes Urlaubswetter in Calvià

Zusammengefasst bietet Calvià ein traumhaftes Wetterbild für die zweite Juliwoche des Jahres 2024. Mit viel Sonnenschein, milden Temperaturen und sanften Brisen könnten die Bedingungen für einen idyllischen Urlaub kaum besser sein. Ob Sie sich in das pulsierende Nachtleben stürzen, die Straßen der historischen Stadtteile erkunden oder einfach nur die Sonne am Strand genießen möchten, das Wetter wird Sie nicht enttäuschen.

Genießen Sie die frischen Sommerabende und das klare Sternenzelt, während Ihnen eine sanfte Meeresbrise um die Nase weht. Calvià ist bereit, Sie mit offenen Armen und herrlichem Wetter zu empfangen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:25:06. +++