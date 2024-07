Wetteraussichten für Consell: Eine sonnige Woche mit Sommerhöchsttemperaturen (5.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter in Consell auf Mallorca

Während sich die Inselbewohner und Besucher auf eine weitere wundervolle Sommerwoche auf Mallorca einstellen, präsentieren die aktuellen Wettervorhersagen für Consell ideale Bedingungen für alle, die die Freuden der warmen Jahreszeit genießen möchten. Mit einer Vielfalt an sonnenverwöhnten Tagen ist dies der perfekte Zeitpunkt, um die Schönheit der Insel zu erkunden.

Erleben Sie durchgehend heiteres Urlaubswetter

Am Freitag, dem 5. Juli 2024, beginnt die Woche in Consell mit angenehmen 33°C und vereinzelten Wolken, während eine sanfte Brise mit nur 3 km/h für eine erfrischende Atmosphäre sorgt. Die relative Luftfeuchtigkeit von 25% sorgt für ein äußerst angenehmes Klima, begünstigt durch einen stabilen Luftdruck von 1014 hPa. Der Tag begrüßt uns früh mit Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und mündet in einen weitläufigen Abend mit Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Der Samstag, der 6. Juli, verspricht ähnlich angenehme Verhältnisse. Mit 32°C und einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 5 km/h werden vereinzelt Wolken den blauen Himmel zieren. Trotz einer minimalen Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 33% bleibt das Wetter freundlich und einladend.

Das Thermometer sinkt leicht am Sonntag, dem 7. Juli, auf bequeme 30°C, begleitet von einem klaren Himmel und einer konstanten Brise. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 43%, was zu einem etwas schwüleren Gefühl führen kann, doch der Luftdruck hält sich stabil, was eine gewisse Beständigkeit im Wettergeschehen verspricht.

Die nächsten Tage bieten beständiges Sommerwetter

Die darauffolgenden Tage unterstreichen die Beständigkeit des Sommerwetters in Consell. Am Montag und Dienstag (8. und 9. Juli) erwartet Sie der klarste Himmel, mit Höchsttemperaturen um die 33°C und 36°C. Der Wind bleibt dabei sanft, und die Luftfeuchtigkeit hält sich auf einem niedrigen Niveau, was für durchgehend angenehme Urlaubstage spricht.

Die zweite Wochenhälfte bleibt der Linie des schönen Wetters treu. Vom 10. bis 12. Juli werden Tagestemperaturen von 36°C erwartet, begleitet von wenigen Wolken am Mittwoch und durchweg klarem Himmel an den darauffolgenden Tagen. Die Winde bleiben schwach und die Luft trocken, was abendliche Spaziergänge oder einen Besuch in den lokalen Weingütern besonders verlockend macht.

Bereiten Sie sich also auf eine herrliche Woche mit viel Sonnenschein, leichten Brisen und idealen Bedingungen für alle erdenklichen Outdoor-Aktivitäten vor. Consell begrüßt Sie mit offenen Armen und einem traumhaften Sommerwetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:26:57. +++