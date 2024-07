Wetterprognose für Banyalbufar auf Mallorca: Sonnige und stabile Sommerwoche steht bevor (5.7.2024)

Wettertrend für Banyalbufar (05.07.24 bis 12.07.24): Sonne pur und sommerliche Temperaturen

Banyalbufar im Westen Mallorcas kann sich auf eine Serie von sonnenreichen und warmen Julitagen einstellen. Laut den neuesten Wettervorhersagen erwartet die Region eine idyllische Sommerwoche mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen detaillierten Blick auf das Wetter in Banyalbufar und was Einheimische und Besucher während dieser Zeit erwarten können.

Heitere Aussichten für Anfang Juli

Die kommende Woche in Banyalbufar beginnt mit einem durchgehend milden Wetter. Der 5. Juli verspricht lockere Wolkenformationen bei Temperaturen von 26°C, begleitet von einer sanften Brise und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Himmel wird durch den Tag aufklaren, perfekt für Outdoor-Aktivitäten und den Genuss der malerischen Landschaft der Tramuntana.

Wetterentwicklung: Wenige Wolken und beständige Wärme

Der 6. Juli zeigt sich fast genauso freundlich, mit wenigen Wolken und einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit klettert etwas auf 66%, während der Luftdruck leicht auf 1009 hPa sinkt. Dieser Trend einer klaren Himmelsdecke wird uns bis zum 7. Juli weiterhin beglücken, auch wenn die Windgeschwindigkeit bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit konstant bleibt.

Kontinuierliches Sommerwetter in Banyalbufar

Von Samstag, dem 8. Juli, bis zum Donnerstag, dem 12. Juli, hält das stetige Sommerwetter mit Tagestemperaturen von 26°C bis 28°C an. Der Himmel über Banyalbufar bleibt weitestgehend klar, eine ideale Bedingung für Sonnenanbeter und Meerliebhaber, um den sommerlichen Charme der Insel zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit pendelt um den angenehmen Bereich von 62% bis 70%, während die Winde weiterhin sanft bläsen.

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in dieser Woche versprechen lange, helle Tage. Beginnend mit einem frühen Sonnenlicht um 4:27 Uhr und einem Sonnenuntergang, der jeden Tag fest um 19:19 Uhr und 19:20 Uhr stattfindet, bieten die kommenden Tage maximale Tageslichtstunden, um die Schönheit von Banyalbufar vollends auszukosten.

Adieu zu unbeständigem Wetter: Eine perfekte Woche für alle Aktivitäten

Die Vorhersage verspricht eine perfekte Woche für sämtliche Aktivitäten im Freien, sei es am Strand, beim Wandern oder beim Entspannen in den gemütlichen Cafés von Banyalbufar. Mit solch beständigem Wetter können Einheimische und Touristen gleichermaßen ihre Pläne ohne Sorge vor unerwarteten Wetterumschwüngen schmieden.

