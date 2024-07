Wetterprognose Pollença: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 5. Juli bis 12. Juli 2024 (5.7.2024)

Wettertrend in Pollença auf Mallorca: Heiter bis Wolkig mit angenehmen Temperaturen

Das kleine Paradies im Norden Mallorcas bietet Einheimischen und Besuchern in der ersten Juliwoche ein sommerlich angenehmes Wetter. Mit einer sanften Brise, einer strahlenden Sonne und lockeren Wolken am Himmel steht einer Genießermomente-Reihe in Pollença nichts im Wege. Freuen Sie sich auf eine Wetterlage, die ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten an Land oder auf dem glitzernden Wasser des Mittelmeeres verspricht.

Leichte Wolken und milde Winde

Beginnend mit dem 5. Juli 2024 locken Temperaturen um die 28℃ in Verbindung mit vereinzelten Wolken am Himmel und einem leichten Wind von 7 km/h Urlauber und Einheimische gleichermaßen nach draußen. Doch auch der Folgetag, der 6. Juli, hält an der sommerlichen Stimmung fest, wenngleich die Luftfeuchtigkeit leicht auf 57% ansteigt und leicht ermäßigten Luftdruck mit sich bringt.

Wochenendwetter: Strandtage in Aussicht

Das Wochenende gestaltet sich in Pollença als Einladung für ausgiebige Strandbesuche. Am 7. Juli leicht abgekühlte 24℃, die von einer höheren Luftfeuchtigkeit von 70% begleitet werden, bieten eine willkommene Erfrischung. Anschließend sorgt ein klarer Himmel vom 8. bis zum 12. Juli dafür, dass Sie nahezu ungetrübtes Sonnenbaden genießen können. Besonders am 11. Juli erreicht das Thermometer ein Hoch von 31℃ – der perfekte Tag für Freunde der sommerlichen Hitze.

Lange Tage unter der mallorquinischen Sonne

Traumhafte Sonnenauf- und Untergänge sind in diesen Tagen eine Selbstverständlichkeit: Schon um 4:25 Uhr begrüßt Sie die Sonne und verabschiedet sich nicht vor 19:16 Uhr - eine Pracht, die jeder Sonnenanbeter zu schätzen weiß.

Fazit

Ob am Strand, bei Entdeckungstouren durch die malerische Altstadt von Pollença oder bei einer Wanderung im Tramuntana-Gebirge, die kommende Woche verspricht optimale Verhältnisse für eine Vielzahl von Aktivitäten. Packen Sie Ihre Sommersachen und freuen Sie sich auf sonnige Tage auf der wunderschönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:38:04. +++