Wettervorhersage Binissalem: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen bis Mitte Juli 2024 (5.7.2024)

Das Wetter in Binissalem: Eine sommerliche Woche steht kurz bevor

Die Sommermonate auf Mallorca bieten häufig herrliches Wetter, und Binissalem steht in der ersten Juliwoche des Jahres 2024 ganz im Zeichen angenehmer Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Sonnenanbeter und Freunde des gemäßigten Hochsommers können sich auf eine ideale Zeit für verschiedene Aktivitäten im Freien freuen.

Wettertrend für Binissalem: Heiße Tage und laue Nächte

Ab dem 5. Juli 2024 können Sie in Binissalem mit durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen um die 33°C hineinschnuppern in eine neue Woche, die vielversprechend startet. Der Himmel zeigt sich teilweise bewölkt, was für ein angenehmes Klima und Sonnenschutz gerade zur Mittagszeit sorgt. Mit dem Wind geht es sanft zu – eine leichte Brise mit etwa 3 km/h wird nicht mehr als ein sanftes Lüftchen darstellen.

Das Wochenende läutet am 6. Juli mit ähnlichen Bedingungen ein; die Thermometeranzeigen flirten weiterhin mit der 32°C-Marke bei einer gemäßigten Luftfeuchtigkeit von 30%. Die Sonne wird durch vereinzelte Wolken verhangen sein, aber die Freude an der Natur bleibt ungetrübt.

Der darauffolgende 7. Juli präsentiert sich mit klarem Himmel und Sonnenschein in voller Pracht. Hierbei sinken die Temperaturen etwas auf 29°C, was für eine willkommene Abkühlung bei gestiegenen Luftfeuchtigkeitswerten von 45% sorgt.

Sonnenintensive Tage voraus: Höchsttemperaturen erwartet

Zwischen dem 8. und 12. Juli erleben Bewohner und Besucher Binissalems eine Intensivierung der Hitze. Die Temperaturen steigen erneut und erreichen Ihren Höhepunkt an den letzten beiden Tagen der betrachteten Woche mit stolzen 37°C. Die Sonne regiert den Himmel mit klarer Dominanz, und auch der Wind bleibt mäßig, was eine optimale Zeit für den Strand oder Pool verspricht. verified >

Die Sonnenauf- und -untergänge in Binissalem sind ein Traum für Frühaufsteher und Romantiker. Bereits ab 4:26 Uhr morgens können Sie das Spektakel des Tagesbeginns genießen, während die Abenddämmerung sich um kurz nach 19 Uhr entspannt.

Binissalem Wetter im 7-Tage-Trend

Experten prophezeien für die kommende Woche in Binissalem eine anhaltende Periode ausgesprochen guten Wetters. Mit wenig Wind und geringer Luftfeuchtigkeit bleiben die Tage angenehm, und der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite – der ideale Zeitpunkt, um Mallorca in seiner sommerlichen Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:23:41. +++