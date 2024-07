Sommertage in Búger: Sonnenschein und Hitze bestimmen das Wetterbild

Die kommende Woche verspricht in Búger sommerliche Temperaturen und reichlich Sonnenschein. Mit einer vorwiegend klaren Himmelsdecke und Temperaturen, die zum Wochenende hin die 30-Grad-Marke spielend übertreffen, erwartet Einheimische und Urlauber ein echtes Hochsommergefühl auf Mallorca.

Sonniges Wetter mit vereinzelten Wolken

Am Donnerstag, dem 5. Juli 2024, präsentiert sich Búger mit verteilten Wolken, Temperaturen um die 32°C und einer angenehmen Brise von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 31%, was die Hitze gut erträglich macht. Der Luftdruck ist stabil bei 1014 hPa.

Konstante Temperaturen und Klarheit am Wochenende

Der Freitag wird ebenso mit vereinzelten Wolken und 32°C den Sommer auf Mallorca einläuten, während der Wind weiterhin moderat bleibt. Das Wochenende macht seiner Bezeichnung alle Ehre und begrüßt uns am Samstag mit klarem Himmel und einer wohltuenden 26°C Abkühlung. Der Sonntag lockt mit Sonnenschein und 32°C, wodurch die Strände Mallorcas sicherlich gut besucht sein werden.

Das Hochsommer-Thermometer klettert weiter

Zum Start in die neue Woche steigen die Temperaturen am Montag auf heißere 34°C, und das Wetter präsentiert sich von seiner besten Seite mit strahlendem Sonnenschein. Ähnlich stellt sich die Lage am Dienstag dar, jedoch mit vereinzelten Wolken am Himmel. Am Mittwoch werden die Temperaturen sogar auf 36°C klettern, begleitet von einem leichten Windstoß und einer Luftfeuchtigkeit, die bei niedrigen 30% verharrt.

Ausblick auf das Wetterende der Woche

Abschließend rundet der Donnerstag mit satten 35°C und klarem Himmel diese sommerliche Woche in BúgerBúger ab. Mit geringen Schwankungen präsentiert sich die Wetterlage als ideal für diverse Freiluftaktivitäten und Genuss pur unter der mallorquinischen Sonne.

Búger kann sich auf eine Woche voller Sonnenschein, blauen Himmels und hervorragenden Bedingungen für alle Sommerfreuden einstellen. Die milden Morgenstunden sollte man für Wanderungen und Exkursionen nutzen, bevor die Mittagshitze für entspanntes Verweilen am Strand oder im Schatten einlädt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.7.2024, 01:24:05. +++