7-Tage-Wettertrend für Santa Margalida: Sonnenschein und milde Brisen (6.7.2024)

Wetteraussichten für Santa Margalida: Sonne pur mit wolkenlosen Himmeln

Santa MargalidaSanta Margalida – Die kommenden Tage in Santa Margalida versprechen warme, sonnige Wetterverhältnisse - perfekt, um die charmante Insel Mallorca in ihrer vollen Blüte zu genießen. Mit einem Blick auf den 7-Tage-Wettertrend zeichnet sich ein hervorragendes Bild für alle Urlauber und Einheimischen ab, die outdoor-Aktivitäten planen oder einfach am Strand entspannen möchten.

Sonnenschein dominiert die Wetterlage in Santa Margalida

Ab dem 06. Juli 2024 begrüßt uns ein leicht bewölkter Himmel, doch mit Temperaturen, die komfortablen 29°C erreichen, bleibt der Sommer unaufhaltsam präsent. Die sanften Winde wehen mit gerade einmal 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt entspannt bei 44%. Der Sonnenaufgang ist früh um 4:25 Uhr zu beobachten und die Abenddämmerung setzt erst um 19:18 Uhr ein, was einen langen, lichtdurchfluteten Tag gewährleistet.

Die kommenden Tage bieten ideale Bedingungen für Sommeraktivitäten

Der 07. Juli empfängt uns mit etwas mehr Wolken und sorgt so für eine leichte Abkühlung auf angenehme 25°C. Die Windverhältnisse bleiben mit 6 km/h beständig, und trotz erhöhter Luftfeuchtigkeit von 61% ist das Wetter weiterhin anziehend für jegliche Art von Freiluftunternehmungen.

Mit einem makellos klaren Himmel beginnt der 08. Juli, der mit 28°C und wiederum einer milden Brise von 6 km/h überzeugt. Der Luftdruck von 1015 hPa deutet auf stabile Wetterbedingungen hin. Auch der 09. July und der 10. Juli sagen uns perfektes Strandwetter voraus, mit Temperaturen um die 30°C und einem ruhigen Wind.

Blick auf das Wochenende: Erholsames Wetter in Santa Margalida

Am 11. Juli halten die klaren Bedingungen an, wenn auch mit etwas mehr Wind bei 30°C. Das Wochenende sieht ebenfalls vielversprechend aus: Der 12. Juli senkt die Temperatur leicht auf 27°C bei gleichbleibend klarem Himmel, bevor der 13. Julinumber> trotz bewölktem Himmel angenehme 29°C beschert.

Ob Sie nun in den Sonnenuntergang blicken, durch die Gassen schlendern oder am Strand entspannen - Santa Margalida bietet in den nächsten sieben Tagen einladendes Wetter, das Ihre Pläne unterstützt und jeden Moment im Freien zu einem Genuss macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:42:18. +++