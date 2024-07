7-Tage-Wettertrend für Selva: Sonnige Tage und leichte Brisen warten auf Mallorca (6.7.2024)

Wettervorhersage vom 6. Juli bis 13. Juli 2024

Selva, Mallorca – Während der Sommer in vollem Gange ist, erstrahlt das Wetter in Selva, Mallorca, in voller Pracht. Touristen und Einheimische können sich auf eine Woche voller Sonnenschein mit vereinzelten Wolken freuen. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die kommenden sieben Tage und geben Ihnen alle Informationen, die Sie für Ihre Freizeitplanung benötigen.

Sonnenstrahlen und sanfte Brisen in Selva

Der 6. Juli 2024 begrüßt uns mit einer angenehmen Mischung aus Sonne und leichter Bewölkung, wobei die Temperaturen ein behagliches 32°C erreichen werden. Der Wind bleibt mit 4 km/h schwach, so dass die Blätter der mallorquinischen Olivenbäume sanft im Sommerwind wiegen.

Mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 29% und einem Luftdruck von 1010 hPa ist der Tag perfekt geeignet, um die vielen Sehenswürdigkeiten Selvas zu erkunden oder eine entspannte Zeit am Strand zu verbringen, während die Sonne zwischen 4:26 Uhr morgens und 19:19 Uhr abends scheint.

Ein Hauch von Wolken am Wochenende

Der 7. Juli präsentiert sich zwar mit ein paar vereinzelten Wolken, aber die Temperaturen bleiben mit 28°C immer noch sommerlich warm. Auffrischend ist der leicht stärkere Wind mit 5 km/h, der für angenehme Kühle sorgt, vor allem wenn am Nachmittag die Luftfeuchtigkeit auf 47% steigt.

Ein klarer Himmel dominiert den 8. Juli, und die Temperaturen steigen wieder auf 32°C. Dies ist ein perfekter Tag, um die entspannte Inselatmosphäre zu genießen und die Sonne von ihrem Aufgang um 4:28 Uhr bis zum Untergang um 19:18 Uhr vollständig auszukosten.

Die Hitze erreicht ihren Höhepunkt

Zu Beginn der neuen Woche, genau am 9. Juli, erreicht die Hitze ihren Höhepunkt. Mit 35°C und einem strahlend blauen Himmel ist es der heißeste Tag in unserer 7-Tage-Übersicht. Der Wind weht schwach und die Luft bleibt mit 27% Feuchtigkeit besonders trocken.

Der 10. Juli konkurriert mit starken 36°C und einem klaren Himmel, wobei es kaum einen Hauch von Wind zu spüren gibt. Diese Bedingungen bieten ideale Voraussetzungen für jegliche Art von Wassersport oder einfach nur zum Sonnenbaden am Strand von Selva.

Ruhiges Wetter setzt sich fort

Etwas Kühlung findet statt am 11. Juli, an welchem das Thermometer auf 33°C zurückgeht und der Himmel weiterhin klar bleibt, allerdings mit einer leichten Brise von 5 km/h.

Der 12. Juli zeigt uns eine Abkühlung auf 29°C und die Winde frischen mit 6 km/h etwas auf. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 36% und einem steigenden Luftdruck auf 1020 hPa verspricht dieser Tag ein angenehmes Gleichgewicht zwischen Wärme und Frische.

Zum Abschluss der Woche zeigt sich der 13. Juli mit leichter Bewölkung, doch die Sonne behauptet ihre Stärke mit Temperaturen von 33°C und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 25%.

Wir hoffen, dass dieser umfassende 7-Tage-Wettertrend Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten in Selva, Mallorca, ideal zu planen und Sie eine wunderbare Sommerwoche voller Sonnenschein und angenehmen Temperaturen genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:44:05. +++