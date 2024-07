7-Tage-Wettervorhersage für Banyalbufar: Sonnenschein und milde Brisen (6.7.2024)

Erfrischende Temperaturen und idyllische Sonnenuntergänge in Banyalbufar

Während sich der Sommer in vollem Gange zeigt, präsentieren wir Ihnen die Wetteraussichten für Banyalbufar auf Mallorca für die nächste Woche. Erleben Sie, was Mutter Natur für Sie bereithält, während Sie Ihre Pläne für Ausflüge und entspannte Tage am Strand schmieden.

Herrliche Sommertage voraus

Die kommende Woche verspricht in Banyalbufar angenehme Temperaturen, startend vom 6. Juli 2024, mit einer Durchschnittstemperatur von 26 °C. Während am 6. Juli noch vereinzelte Wolken den Himmel zieren, löst sich die Wolkendecke ab dem 7. Juli auf und macht Platz für reichlich Sonnenschein. Die folgenden Tage sind durchweg von klarem Himmel und milden, sommerlichen Bedingungen geprägt.

Sanfte Brisen und beständiger Luftdruck

Die sanften Winde mit Windstärken um die 7 km/h, die zu Beginn der Woche wehen, erleichtern die Sommerhitze und bieten eine willkommene Erfrischung. Die Windgeschwindigkeiten werden kreislaufschonend sollten am 13. Juli wieder mit bedeckteren Verhältnissen um die 3 km/h bieten dann eine ruhige Atmosphäre. Der Luftdruck bleibt konstant, was auf eine beständige Wetterlage schließen lässt.

Perfekte Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Ob Wanderungen in den malerischen Bergen, ein Tag am Strand oder einfach nur ein gemütliches Picknick im Freien – die optimale UV-Strahlung sorgt für sichere Sonnenbäder ohne das hohe Risiko eines Sonnenbrands. Denken Sie dennoch immer daran, ausreichend Sonnenschutz aufzutragen, insbesondere während der Sonnenhöchststände, die Sie zwischen 4:28 und 4:33 Uhr morgens verfolgen und den Sonnenuntergang genießen können, welcher immer näher an die 19:20-Uhr-Marke rückt.

Wetter im Detail:

Am 6. Juli erleben wir eine Mischung aus Sonne und Wolken bei 26 °C. Der 7. Juli zeigt sich mit wenigen Wolken ebenso angenehm. Der 8. Juli lädt mit klarer Sicht und 27 °C zu Strandbesuchen ein. Diese Bedingungen setzen sich bis zum 11. Juli mit Höchsttemperaturen von 27 °C. Eine leichte Abkühlung auf 24 °C am 12. Juli bietet eine angenehme Pause, bevor es zum Wochenende wieder wärmer wird.

Fazit:

Die Wetterprognose für BanyalbufarBanyalbufar verspricht eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen, die perfekt dazu geeignet sind, die malerische Landschaft und die kulturellen Schätze der Region zu genießen.

