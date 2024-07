7-Tage-Wettervorhersage für Escorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen (6.7.2024)

Die kommende Woche in Escorca: Idyllisches Wetter im Herzen Mallorcas

Escorca, ein pittoreskes Dorf im Herzen Mallorcas, bietet seinen Einwohnern und Besuchern in der kommenden Woche eine optimale Mischung aus strahlendem Sonnenschein und angenehm milden Winden. Die 7-Tage-Wettervorhersage vom 6. Juli bis zum 13. Juli 2024 verspricht eine Reihe von Tagen, an denen die Sonne regieren wird, unterbrochen von gelegentlichen Phasen lockerer Bewölkung.

Sommerliche Temperaturen und klarer Himmel - Ein Segen für Urlauber und Einheimische

Den Anfang macht der 6. Juli 2024 mit Höchsttemperaturen von 28°C, vereinzelten Wolken und einer sanften Brise, die mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h durch die malerischen Straßen weht. Zur Frühstückszeit hat die Sonne mit ihrem Aufgang um 4:26 Uhr schon längst die Nacht vertrieben und erst um 19:19 Uhr wird sie ihren täglichen Bogen vollenden und untergehen. Dieser Tag markiert den perfekten Auftakt für eine Serie unvergesslicher Sommertage auf der Insel.

Am 7. Juli begrüßt uns ein klarer Himmel mit milden 25°C und etwas höherer Luftfeuchtigkeit sowie einer sanften Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Der kristallklare Himmel über Escorca lädt zu entspannten Stunden unter freiem Himmel ein - eine wahre Freude für Sonnenanbeter und Naturfreunde gleichermaßen.

Der 8. Juli verwöhnt uns abermals mit 28°C und ungetrübtem Sonnenschein. Bei einer relativen Feuchte von 39% und einem stabilen Druck von 1015 hPa ist dieser Tag prädestiniert für Ausflüge und Aktivitäten an der frischen Luft.

Höhepunkt der Woche dürfte der 9. Juli werden, mit sommerlichen 31°C und wieder einem wolkenlosen Himmel. Eine nahezu nicht spürbare Brise von 2 km/h und eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 35% machen diesen Tag zum optimalen Strandwetter - ein Muss für jeden Besucher der Region.

Beständiges Sommerwetter setzt sich fort mit leichten Variationen

Im Verlauf bewegen wir uns weiter auf einem Klimahoch: Die Tage des 10. und 11. Juli werden von gleißendem Sonnenschein und Temperaturen um die 30°C-Marke charakterisiert, während der Wind leicht auf 5 km/h auffrischt. Doch der Sommer gibt sich noch nicht geschlagen – selbst am 12. Juli können wir uns über wohltemperierte 24°C use_shadow_domstrong> und eine leichte Brise freuen. Am 13. Juli erwarten uns schließlich nochmal angenehme 29°C, allerdings sorgen vereinzelte Schleierwolken für ein dramatisches Himmelsspiel.13. Juli29°C

Fazit: Traumhafte Wetterbedingungen für Escorca

Alles in allem präsentiert sich die Wetterlage in Escorca für die kommende Woche als ausgesprochen günstig. Die milden nächtlichen Temperaturen und die konstant sonnigen Tage sind eine Einladung für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien. Es ist die ideale Zeit, um die kulinarischen, kulturellen und natürlichen Schätze, die Mallorca zu bieten hat, in vollem Umfang zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:30:02. +++