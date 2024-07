Aktuelle Wetterprognose für Sineu (06.07.2024 bis 13.07.2024): Eine Woche der Sonne und Wärme auf Mallorca

Wetter Sineu Mallorca: Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen

Sonne satt und hohe Temperaturen bestimmen das Wetter in SineuSineu auf Mallorca im Zeitraum vom 06. bis 13. Juli 2024. Ein Blick auf die kommende Woche verspricht viel Sonnenschein, ideal für alle Urlauber und Inselbewohner, die den Sommer in all seinen Facetten genießen möchten. Hier ist die Wettervorhersage im Detail:

Das Wetter in Sineu im Überblick:

Beginnend mit dem 6. Juli 2024, lässt eine geschlossene Wolkendecke die Temperaturen auf angenehme 32°C steigen. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von nur 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 28%. Mit einem Luftdruck von 1009 hPa und der Morgensonne, die um 4:26 Uhr aufgeht sowie einem Sonnenuntergang um 19:18 Uhr, können die Tage auf Mallorca voll ausgekostet werden.

Ein Hauch von Wolken - das Wetter am 7. Juli 2024:

Am darauffolgenden Tag, dem 7. Juli, liegt die maximale Temperatur bei 28°C, und der Himmel präsentiert sich mit vereinzelten Wolken. Der Wind bleibt mit 6 km/h weiterhin schwach und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 45%.

Höchste Temperaturen und reiner Himmel:

In den nächsten Tagen, insbesondere zwischen dem 8. und 10. Juli, können sich Einheimische sowie Touristen über einen klaren Himmel und ansteigende Temperaturen von bis zu 36°C am 10. Juli freuen. Wassersport und Strandtage sind unter diesen Bedingungen ideal.

Warme Brise und Sonnenschein:

Vom 11. Juli bis zum Ende des Prognosezeitraums am 13. Juli finden die Tage ihre Fortsetzung mit hoher Sonnenintensität und maximalen Temperaturen über 30°C. Trotz einer Zunahme des Windes auf 7 km/h bleibt das Wetter angenehm mild, und am 13.7. deuten überzogene Wolken auf eine mögliche Abkühlung nach der Hitze hin, bei weiterhin trockenen Bedingungen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die warmen Sommertage in Sineu auf Mallorca zu nutzen. Ob für eine Entdeckungstour durch die Mittelmeernatur, ausgedehnte Radtouren oder einfach zum Entspannen an den malerischen Stränden – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:45:34. +++