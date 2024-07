Aktuelle Wettervorhersage für Campanet: Die kommenden 7 Tage im Blick (6.7.2024)

Wetteraussichten für Campanet

Bleibt es sonnig oder müssen Sie mit Regen rechnen? Das Wetter in Campanet spielt für die Planung von Outdoor-Aktivitäten eine entscheidende Rolle. In dieser Wetterprognose erfahren Sie alles über die zu erwartenden Wetterverhältnisse in Campanet für die nächste Woche.

Wetterlage in Campanet vom 6. Juli bis 13. Juli 2024

Die Bewohner von Campanet und Urlauber dürfen sich auf überwiegend sonnige und klare Tage freuen. Die kommenden sieben Tage versprechen Temperaturen, die ideal für sommerliche Unternehmungen sind.

Samstag, 6. Juli 2024: Der Tag beginnt mit teilweise bewölktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 31 Celsius. Eine leichte Briese bei einem Wind von 5 km/h wartet auf Sie.

Sonntag, 7. Juli 2024: Mit vereinzelt auftretenden Wolken und einer angenehmen Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius gestaltet sich der Sonntag etwas kühler. Perfekt für längere Spaziergänge oder eine entspannte Zeit am Strand.

Montag, 8. Juli 2024: Das Barometer zeigt klaren Himmel und die Temperaturen klettern wieder auf angenehme 30 Grad. Dies lädt förmlich dazu ein, die Natur rund um Campanet zu erkunden.

Dienstag, 9. Juli 2024: Mit Temperaturen bis zu 33 Grad zeigt sich der Dienstag von seiner heißesten Seite und bietet optimale Bedingungen für einen Besuch der lokalen Sehenswürdigkeiten oder ein Sonnenbad.

Mittwoch, 10. Juli 2024: Der Mittwoch verspricht mit 34 Grad und einer schwachen Windgeschwindigkeit von 3 km/h, den Höchstwert der Woche zu erreichen. Es empfiehlt sich, immer eine Flasche Wasser dabei zu haben.

Donnerstag, 11. Juli 2024: Das Thermometer zeigt angenehme 32 Grad an. Ein weiterer idealer Tag, um das attraktive Freizeitangebot in Campanet zu genießen.

Freitag, 12. Juli 2024: Eine geringfügige Abkühlung ist spürbar, dennoch bleibt es mit 28 Grad und strahlendem blauem Himmel sehr angenehm.

Samstag, 13. Juli 2024: Die Woche schließt ab mit 31 Grad und aufgelockerten Wolkenformationen, was für abwechslungsreiche Lichtverhältnisse sorgt.Ein Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für Campanet lässt keine Wünsche offen. Ob Kunst, Kultur, Gastronomie oder einfach das Inselleben - nutzen Sie diese Tage mit warmem Sonnenschein für unvergessliche Erlebnisse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:26:36. +++