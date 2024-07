Aktuelle Wettervorhersage für Ses Salines – Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen erwarten Sie! (6.7.2024)

Wetterprognose für Ses Salines: 6. Juli bis 13. Juli 2024

Ein Blick in den Himmel über Ses Salines verrät uns, dass angenehmes Sommerwetter bevorsteht. In unserer Wettervorschau für die Woche vom 6. Juli bis zum 13. Juli 2024 werfen wir einen detaillierten Blick auf die täglichen Wetterbedingungen und zeigen auf, was Sie in dieser reizenden Gemeinde auf Mallorca erwartet.

Verbreitet heiter mit vereinzelten Wolken – Die Wetterlage im Überblick

Die kommende Woche startet in Ses Salines mit überwiegend bedecktem Himmel am Samstag, den 6. Juli. Die Temperatur wird dabei angenehme 27°C erreichen, begleitet von einer leichten Brise von 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 62% und der Luftdruck bei 1009 hPa liegt.

Der folgende Sonntag begrüßt uns dann mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 26°C. Die Windverhältnisse sind mit 7 km/h leicht zügiger als am Vortag.

Leichter Regen erwartet die Bewohner und Besucher von Ses Salines am Montag, dem 8. Juli. Damit bleibt es mit 27°C weiterhin warm und die Niederschläge laden vielleicht zu einem gemütlichen Café-Besuch ein.

Mit vereinzelten Wolken am Dienstag sehen wir eine leichte Variation am Himmel, jedoch bleibt es mit 29°C auch der wärmste Tag der Woche. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf 5 km/h, also perfekte Bedingungen für einen Tag am Strand oder einen entspannten Spaziergang.

Ab Mittwoch bleibt es klar und sonnig, eine ideale Gelegenheit, um das vielfältige Freizeitangebot von Ses Salines zu genießen. Temperaturen halten sich konstant bei 28°C, während der Wind leicht auf 7 km/h ansteigt, was eine willkommene Abkühlung liefert.

Die restliche Woche wird ebenfalls von klarem Himmel und angenehmer Sommerwärme bestimmt sein. Besonders am Samstag, den 12. Juli, bei Temperaturen von 27°C, empfiehlt es sich, die schöne Umgebung zu erkunden.

Am Ende unserer Wetterprognose sehen wir am Sonntag, den 13. Juli, etwas mehr Wolken am Himmel, wobei das Thermometer weiterhin sommerliche 27°C anzeigt.

Tipps und Hinweise

Angesichts dieser Aussichten empfehlen wir, für ausgedehnte Tage unter freiem Himmel zu planen und die Sonneneinstrahlung im Auge zu behalten. Vergessen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnenschutz auszustatten und regelmäßig zu hydratisieren. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren in dieser Woche geringfügig, sodass Sie die langen Abende zur Erholung und für Aktivitäten nutzen können.

