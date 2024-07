Der 7-Tage-Wettertrend für Calvià, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen (6.7.2024)

Wetteraussichten für Calvià – Sonne, Wolken und milde Temperaturen

Die kommende Woche hält für die Bewohner und Besucher von Calvià auf Mallorca eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und milden Brisen bereit. Mit Temperaturen, die sich durchweg im angenehm warmen Bereich bewegen, dürfen sich Urlauber auf ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten freuen.

Sommerwetter in Sicht: Die Prognose für Calvià

Beginnend mit dem 6. Juli 2024, präsentiert sich das Wetter in Calvià durchweg freundlich. Mit 26°C und einer Mischung aus Sonne und leichter Bewölkung ist der Tag sowohl für Strandausflüge als auch für Erkundungstouren bestens geeignet. Ein sanfter Wind mit gerade 5 km/h sorgt dabei für eine erfrischende Brise. Am 7. Juli erwartet uns ein ähnliches Bild, die Wolken sind allerdings geringer verteilt und die Temperatur bleibt konstant.

Der 8. Juli zeigt sich von seiner besten Seite: 27°C und ein klarer Himmel bedeuten puren Sonnengenuss. Mit einer milde Winde und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit ist dieser Tag wie geschaffen für Aktivitäten in der Natur oder am Meer. Die folgenden Tage, bis einschließlich 11. Juli, versprechen weiterhin viel Sonnenschein und hohe Temperaturen um 28°C, begleitet von einer sanften, aber spürbaren Brise und Luftfeuchtigkeitswerten, die angenehme 60% nicht überschreiten.

Der 12. Juli bringt eine kleine Abkühlung auf 25°C, aber der Himmel bleibt klar. Der Wind bleibt beständig bei 5 km/h, ideal für alle, die Erholung im Freien suchen. Am 13. Julitrong> ziehen dichtere Wolken auf, doch mit 26°C bleiben die Temperaturen freundlich und einladend.26°C

Tipps für Urlauber und Residenten

Bei solch beständigem Wetter zeigt sich Mallorca von seiner schönsten Seite. Planen Sie Wanderungen entlang der Küste, genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten in den zahlreichen Cafés und Restaurants oder verbringen Sie schlichtweg erholsame Tage am Strand. Vergessen Sie dabei nicht, ausreichenden Sonnenschutz zu verwenden, denn die UV-Indexwerte können trotz leichter Bewölkung durchaus hoch ausfallen.

Die langen Tage und frühen Sonnenaufgänge – bereits um 4:28 morgens – bieten sich perfekt an, um die natürliche Schönheit der Region in vollen Zügen zu genießen. Entsprechend laden die Ausblicke bei Sonnenuntergang, die sich um 19:20 Uhr ereignen, zu romantischen Momenten ein.

Zusammenfassung des Wetterberichts für Calvià

Nutzen Sie die kommende Woche in Calvià für ausgiebige Unternehmungen im Freien und um sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Das perfekte Sommerwetter lädt ein, Mallorca in all seinen Facetten zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:26:08. +++