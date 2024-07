Ihr Wetter in Sóller: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 6. bis 13. Juli 2024 (6.7.2024)

Wettervorhersage Sóller – Sonnenschein und leichte Sommerbrisen

Das malerische Sóller auf Mallorca wird in den kommenden Tagen durch einen wunderschönen Sonnenreigen verwöhnt. Mit einer sanften Brise im Haar können Einheimische wie Besucher gleichermaßen die idyllische Landschaft und das herrliche Wetter bis zum 13. Juli 2024 genießen.

Wetter-Highlights der Woche in Sóller

Das Wetter zeigt sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. So etwa am Samstag, den 6. Juli, an dem bei teilweise bewölktem Himmel angenehme 29 Grad Celsius erwartet werden. Mit einer sanften Windgeschwindigkeit von 4 km/h bietet sich der Tag perfekt für einen Ausflug ans Meer an.

Tags darauf, am Sonntag, den 7. Juli, wird der Himmel noch klarer. Unter einem ungetrübten Himmelszelt liegen die Temperaturen bei sommerlichen 28 Grad, ideal für jegliche Aktivitäten im Freien.

Sonnige Höhepunkte der Woche

Zwischen Montag und Donnerstag gönnt uns Mutter Natur eine kleine Verschnaufpause vom Alltag. Das ganze Tal von Sóller empfängt heitere 31 bis 33 Grad unter einem wolkenlosen Himmel, während die Windstille die Hitze des Mittelmeersommers zuträglich mildert.

Wetteraussichten zum Wochenende in Sóller

Das bevorstehende Wochenende verspricht weiterhin sonnige Bedingungen mit nur wenigen Wolken am Horizont. An beiden Tag können Sie mit Höchsttemperaturen um die warmen 31 Grad Celsius rechnen.

Resümee der Wetterlage in Sóller

Insgesamt steht uns eine Woche voll strahlendem Sonnenschein bevor, die sich neben gelegentlichem Flanieren in den Gassen Sóllers auch ausgezeichnet dazu eignet, die Naturschönheiten der Region ausgiebig zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in angenehmen Bereichen, was auch am Abend zum Verweilen an der Strandpromenade einlädt.

Der früheste Sonnenaufgang erwartet uns um 4:27 Uhr, wobeithin die Dämmerung erst gegen 19:20 Uhr beginnt, was viel Tageslicht für jegliche Unternehmungen bietet. Es bleibt dabei: Sóller ist ein wahres Sommerparadies!

