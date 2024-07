Llubí Wettervorhersage: Sonnenschein und hohe Temperaturen erwarten Mallorca (06.07.2024 bis 13.07.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Llubí: Eine Woche voller Sonne!

Llubí - Die malerische Ortschaft Llubí im Herzen von Mallorca kann sich auf eine sonnenreiche Woche freuen. Die Wetteraussichten versprechen klaren Himmel und hohe Temperaturen, die sicherlich zum Genießen der mediterranen Sommerstimmung einladen werden.

Wettervorhersage für die kommende Woche in Llubí

Am Samstag, den 6. Juli 2024, wird Llubí von alokal aufgelockerten Wolkenfeldern ketzüber einem strahlend blauen Himmel. Die Temperatur wird ein heißes Maximum von 33°C erreichen. Bei einem leichten Wind von 4 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 27% ist für Abkühlung wenig gesorgt. Der Luftdruck hält sich bei etwa 1009 hPa. Sonnenaufgang und -untergang in Llubí markieren die langen Sommertage von 4:26 Uhr morgens bis 19:18 Uhr abends.

Der Sonntag, der 7. Juli, kühlt leicht auf angenehme 28°C ab, begleitet von vereinzelten Wolken am Himmel. Der Wind schlägt mit 6 km/h etwas stärker und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 47%, was das Wetter am Sonntag vielleicht als etwas schwüler empfinden lassen könnte. Der Luftdruck steigt auf 1014 hPa.

Von Montag bis Sonntag (8.7. - 13.7.2024) erwartet die Besucher und Einwohner Llubís vorwiegend unbewölktes Wetter und kontinuierliche hohe Temperaturen, die am Donnerstag und Freitag mit Höchstwerten von bis zu 36°C ihren Höhepunkt finden. Auch der Wind bleibt mit einer Geschwindigkeit von 3-7 km/h über die Woche hinweg moderat. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 26-37% gering, was die Hitze gut erträglich machen dürfte.

Der folgende Sonntag, der 13. Juli, fängt mit überwiegend bedecktem Himmel an und einer prognostizierten Temperatur von 33°C. Es bleibt trocken bei einer Luftfeuchtigkeit von 26% und einem stabilen Luftdruck von 1015 hPa.

Tipps für die heiße Woche in Llubí

Bei solch sommerlichen Temperaturen ist es wichtig, auf ausreichenden Sonnenschutz zu achten und genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Mallorca bietet nicht nur in Llubí, sondern rund um die Insel viele Möglichkeiten, sich in den zahlreichen Buchten und Stränden eine Abkühlung zu gönnen.

Diese Wetterbedingungen sind perfekt für alle, die das echte mediterrane Sommergefühl suchen. Ob Sie die Landschaft erkunden, am Strand entspannen oder die lokale Gastronomie genießen wollen – Llubí ist in der nächsten Woche definitiv ein heißer Tipp!

