Sommerliches Wetter auf Mallorca: Sonnige Aussichten für Palma mit angenehmen Temperaturen (6.7.2024)

Wetterprognose für Palma: 06. Juli bis 13. Juli 2024

Die Hauptstadt Mallorcas, Palma, begrüßt ihre Bewohner und Besucher mit herrlichem Sommerwetter und strahlendem Sonnenschein. Lassen Sie uns einen Blick auf die tägliche Wettervorhersage werfen und herausfinden, was uns in den nächsten Tagen erwarten wird.

Milde Brise und gebrochene Wolken

Am Samstag, den 6. Juli, werden die Stadt mit einer angenehmen Temperatur von 29°C sowie einer leichten Brise erfreuen, die mit 5 km/h weht. Die Bewölkung bleibt locker und lässt ausreichend Sonnenlicht durch, was für ausgezeichnete Bedingungen sorgt, um die zahlreichen Cafés und Strände Palmas zu genießen.

Leichte Wolken begleiten den sonnigen Sonntag

Der folgende Tag, Sonntag, 7. Juli, verspricht ähnlich attraktiv zu werden. Bei ebenfalls 29°C können wir uns auf einen Himmel mit ein paar vereinzelten Wolken einstellen – perfekt für einen Spaziergang entlang der Promenade oder einen entspannten Tag am Meer.

Hochsommerliche Stimmung mit klarem Himmel

Von Montag bis Mittwoch schenkt uns das Wetter stetige Temperaturen um 29 bis 31°C und einen annähernd wolkenlosen Himmel. Dies bietet ideale Voraussetzungen für alle geplanten Aktivitäten im Freien. Ob Sie dabei die malerische Altstadt erkunden oder sich in den Fluten des Mittelmeers erfrischen, das Wetter spielt auf jeden Fall mit.

Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit

Gegen Ende der Woche ist ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit zu spüren, dies sollte jedoch die Freude nicht trüben. Mit angenehmen Winden um 4 bis 8 km/h bleibt das Klima durchweg angenehm. Die Temperaturen pendeln sich sanitär in einer Komfortzone um die 28 bis 30°C ein.

Wolkenspiel zum Wochenende

Das kommende Wochenende zeichnet sich durch eine leichte Zunahmeder Bewölkung aus, was für eine willkommene Abwechslung zum anhaltenden Sonnenschein sorgen könnte. Am Samstag, 13. Juli, werden Temperaturen von rund 29°C bei mäßigem Wind die vorherrschenden Bedingungen darstellen.

Genießen Sie die beständigen Sommerbedingungen auf der Insel und nutzen Sie jede Gelegenheit, um das einzigartige Mallorca-Erlebnis in vollen Zügen auszukosten – ganz gleich, ob unterwegs in der pulsierenden Stadt Palma oder an einem der zahlreichen Strände.

