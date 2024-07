Sommerliches Wetter in Muro: Sonne, milde Brisen und eine Prise Regen (6.7.2024)

Die kommende Woche in Muro: Sonnig mit Aussicht auf leichten Regen

Die idyllische Gemeinde Muro auf Mallorca erwartet ihre Besucher und Einheimischen mit einer Aussicht auf strahlend sonnige Tage und vereinzelten Regenschauern. Mit Temperaturen, die sich laut Wetterprognosen in den nächsten Tagen vorwiegend in den hohen 20ern bewegen, können sich Urlauber und Residenten auf ausgezeichnete Bedingungen für diverse Sommeraktivitäten freuen.

Wetterdetails für die bevorstehende Woche in Muro

Der 6. Juli 2024 startet in Muro mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 28 Grad Celsius. Leichte Winde von etwa 4 km/h sorgen für eine frische Meeresbrise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46%, und der Luftdruck wird auf 1012 hPa gemessen. Sonnenauf- und -untergang sind für einen langen, sonnendurchfluteten Tag am Mittelmeer straff getaktet: 03:53 Uhr morgens bzw. 19:04 Uhr abends.

Am 7. Juli ziehen indes leichte Regenschauer auf, die jedoch mit durchschnittlich 27 Grad und schwachen Winden die sommerliche Stimmung nicht trüben dürften. Der Himmel wechselt von klar zu leicht bewölkt, und die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an.

Die darauffolgenden Tage bis zum 13. Juli zeigen sich überwiegend heiter mit nur wenigen Wolken am 10. Juli. Besonders hervorzuheben sind der 9., 10. und 11. Juli, an denen die Temperatur jeweils die 31-Grad-Marke erreicht, wobei der Wind die Hitze auf angenehme Weise abmildert. Am 12. Juli bleibt es bei 31 Grad, aber mit stärkeren Winden von bis zu 6 km/h.

Zum Ende der Woche, am 13. Juli, erfrischt uns Muro mit leicht kühleren 27 Grad und zerbrochenen Wolken am Himmel. Die Windbedingungen bleiben moderat.

Optimale Bedingungen für einen entspannten Urlaub

Angesichts der durchgehend sonnigen Aussichten und leichten Winde ist die bevorstehende Woche in Muro die perfekte Zeit, um sich am Strand zu entspannen, die sandigen Weiten der Playa de Muro zu genießen oder die umliegenden Naturparks zu erkunden. Wer Wasseraktivitäten bevorzugt, darf sich über angenehme Meerestemperaturen und klare Sichtweiten freuen.

Ob beim Sonnenbaden, dem Erkunden malerischer Dörfer in der Region oder beim Genießen lokaler Delikatessen – das Wetter in Muro bietet ideale Voraussetzungen für einen unvergesslichen Sommer.

