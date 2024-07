Sonnige Aussichten für Maria de la Salut: 7-Tage-Wettervorhersage steckt voller Sommerfreuden (6.7.2024)

Wetterbericht für Maria de la Salut: Sonnenschein und Sommerlaune

Das idyllische Maria de la Salut auf Mallorca bereitet sich auf eine strahlende Woche voller Sonnenschein vor. Die kommenden Tage versprechen bestes Sommerwetter, ideal für alle Sonnenanbeter und Freiluftfreunde.

Sonnenschein und leichte Brise: Wettervorschau vom 6. bis 13. Juli 2024

Die Woche beginnt am Samstag, den 6. Juli, mit angenehmen 32°C und einer wechselhaften Bewölkung. Der Wind hält sich mit 5 km/h zurück und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 31%, was den Tag zu einem perfekten Start in ein genussvolles Wochenende macht. Sonnenaufgang ist um 4:26 Uhr, und wenn sich die Sonne um 19:18 Uhr verabschiedet, endet der Tag ebenso mild, wie er begonnen hat.

Am Sonntag, den 7. Juli, darf man sich auf ein leicht bewölktes Firmament mit 27°C freuen, bei einem Hauch von Wind mit 6 km/h. Die höhere Luftfeuchtigkeit von 49% deutet auf ein wenig Gehalt in der Luft hin, aber ohne jegliche Schwüle. Der barometrische Druck weist mit 1014 hPa auf beständige Wetterbedingungen hin.

Die darauffolgenden Tage bis zum 13. Juli präsentieren sich mit einer Mischung aus klarem Himmel und vereinzelten Wolkengebilden. Die Temperaturen pendeln sich dabei großzügig im Bereich von 30°C bis 35°C ein – perfekt, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten auf der Insel zu genießen oder einfach die mediterrane Ruhe unter der Sonne Mallorcas zu erleben.

Wetter-Highlights der Woche

Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bietet jeder Tag ausreichend Zeit, um Maria de la Saluts charmante Umgebung zu erkunden und die Seele baumeln zu lassen. Mit der niedrigen Luftfeuchtigkeit und den durchwegs sanften Windverhältnissen sind die Bedingungen ideal für verschiedenste Aktivitäten im Freien.

Fassen wir zusammen: Die Wetterlage in Maria de la Salut ist ein wahres Geschenk für alle Urlauber und Inselbewohner. Das stetige Wetter lädt ein, Mallorcas Schönheit in aller Ruhe zu erkunden. Genießen Sie die klare Luft, die nicht nur die Sicht auf das malerische Panorama der Insel versüßt, sondern auch für angenehme Nächte sorgt, in denen man sich von den warmen Tagen erholen kann.

Ob Ausflüge in die Natur, ein Besuch der lokalen Märkte oder einfach nur Entspannung am Strand – das Wetter in Maria de la Salut ist der ideale Begleiter für jede Aktivität.

Verpassen Sie keine Wetteraktualisierung und planen Sie Ihre Woche auf Mallorca mit Zuversicht. Mit der aktuellen Wettervorhersage sind Sie immer bestens informiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.7.2024, 01:36:21. +++