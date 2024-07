Sonnige Aussichten für Santa Maria del Camí: Ihre Wetterprognose vom 6. bis 13. Juli 2024 (6.7.2024)

Die Sonne strahlt über Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sonnenschein

Wer in der nächsten Woche einen Aufenthalt in Santa Maria del Camí geplant hat, kann sich auf viel Sonnenschein freuen. Mit Temperaturen, die die 30-Grad-Marke grazil übertanzen, verspricht die Wetterlage, ideal für alle Urlaubsaktivitäten zu sein. Doch fangen wir der Reihe nach an:

Strahlender Himmel und milde Abendbrisen: Wettertrends vom 6. bis 13. Juli 2024

Am 6. Juli werden wir von lockerer Bewölkung und 31 °C verwöhnt. Ein laues Lüftchen mit 4 km/h bringt die nötige Abkühlung bei einer Luftfeuchtigkeit von 36 Prozent.

Der 7. Juli begrüßt uns ebenfalls äußerst freundlich: Mit einem klaren Himmel und 30 °C ist es fast unmöglich, in schlechte Stimmung zu geraten. Der Wind frischt auf 5 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit verweilt bei gemütlichen 41 Prozent.

Während manche Orte mit Sommergewittern kämpfen, genießt Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí weiter reinen Sonnenschein. Sowohl der 8. als auch der 9. und 10. Juli präsentieren sich mit 33 °C in voller Sommersplendeur. Geringfügige Schwankungen in Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit tun der Idylle keinen Abbruch.

Am 11. Juli etwas abgekühltere 32 °C, wobei sich die Luftfeuchtigkeit ein wenig erhöht und für die perfekte Abkühlung im sommerlichen Wetter sorgt.

Der 12. Juli könnte für manche als kurze Verschnaufpause wahrgenommen werden, denn das Quecksilber gibt etwas nach auf wohlmeinende 28 °C bei weiterhin klarem Himmel.

Den Abschluss der sonnigen Woche bildet der 13. Juli mit wieder erstarkenden 33 °C und einigen vereinzelten Wolken. Dies kündigt den perfekten Ausklang dieser hervorragenden Wetterwoche an.

Fazit: Ein Hoch auf das Sommerwetter in Santa Maria del Camí

Mit weit aufgerissenen Armen empfängt Santa Maria del Camí die sonnige Pracht. Ob für Strandliebhaber, Wanderfreunde oder Kulturerkunder – das Wetter setzt über die nächsten Tage nahezu perfekte Rahmenbedingungen. Ganz gleich, ob Sie Ihren Tag mit dem ersten Sonnenstrahl um 4:27 Uhr beginnen oder mit dem letzten Sonnenlicht um 19:19 Uhr ausklingen lassen möchten – jede Stunde verspricht in Santa Maria del Camí purste Lebensfreude und sommerliche Entspannung.

